ＴｉｋＴｏｋ　Ｓｈｏｐ下周一德法意推出，家樂福等將進駐

《經濟通通訊社２８日專訊》據《路透》報道，在美國業務前景未明之際，ＴｉｋＴｏｋ購

物部門ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ宣布，下周一將在法國、德國和意大利推出，業務範圍進一步擴

展到歐洲。ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ還稱，連鎖超市家樂福將加入法國ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ

，而快時尚零售商ＡｂｏｕｔＹｏｕ和化妝品品牌Ｃｏｓｎｏｖａ將開始在德國的ＴｉｋＴｏｋ

Ｓｈｏｐ上銷售。



ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ在２０２１年於英國推出。２０２３年９月，ＴｉｋＴｏｋ

Ｓｈｏｐ在美國推出，並在去年的假日季銷售火爆。不過，ＴｉｋＴｏｋ在美國的前景並不明朗

，如果其母公司字節跳動未能為其找到美國買家，ＴｉｋＴｏｋ或將在美國面臨關閉。



報道指，ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ一直在努力引入更多歐洲賣家，而該平台上許多賣家銷售

直接來自中國的產品。報道引述ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ英國運營主管Ｊａｎ Ｗｉｌｋ表示，

「在法國、德國和意大利，我們已經在與商家合作，讓他們的產品在平台上上架。我自己對歐洲

的期望是以比在英國更快的速度推出」。（ｓｌ）

