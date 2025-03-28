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28/03/2025 11:35

《中國要聞》習近平今日上午會見國際工商界代表

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午在北京人民大
會堂會見國際工商界代表。
　
　　外電此前報道稱，習近平今日將在北京會見外國企業高層，包括德國車企寶馬、平治和美國
芯片巨頭高通等。（ｓｌ）

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