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28/03/2025 12:01

《中國要聞》潘功勝會見黑石蘇世民及國際學者，交流宏觀經濟政策

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國人民銀行網站發文稱，人行行長潘功勝３月２４日至２６
日分別會見了來訪的美國黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民、美國哥倫比亞大學教授及諾貝爾
經濟學獎獲得者約瑟夫．斯蒂格利茨、美國斯坦福大學教授及諾貝爾經濟學獎獲得者邁倫．舒爾
茨，就全球經濟金融形勢、中國宏觀經濟政策等議題進行了交流。（ｓｌ）

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