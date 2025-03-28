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28/03/2025 12:30

【ＦＯＣＵＳ】京東強攻ＶＳ魔童反擊，暗戰文化認同

　　【ＦＯＣＵＳ】美團（０３６９０）旗下Ｋｅｅｔａ完勝「袋鼠（Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ）」
的戲碼剛剛劇終，以「拼勁」著稱的大強子（劉強東）和以「善戰」成名的魔童（王維基），領
銜的京東（０９６１８）大戰ＨＫＴＶｍａｌｌ（０１１３７）的花生，才剛剛開始。雙方在社
交媒體的攻防，更顯示今次短兵相接的本質－－鬥平鬥優只是戰術，文化認同才是戰略。
　
＊京東四處挑機，傳承大強子拼勁＊
　
　　去年力拔內地三大電商營收頭籌的京東（１﹒１５萬億　ＶＳ　阿里９８１７億　ＶＳ　拼
多多３９３８﹒１億），去年底開始以「１８８元免運費」試水拓展香港市場後，近日以「撩交
打」方式叫陣本地電商一哥ＨＫＴＶｍａｌｌ乃至豐澤、百老匯等老牌連鎖電器商，愈來愈趨白
熱化。
　
　　繼在旺角街頭豎起「兩層樓嘅電器舖，唔賣得貴點夠交租？」，矛頭直指一樓之隔的豐澤，
周四（２７日）晚再在社交平台以「恭喜毛利率超過２５％，利潤豐厚！」明嘲暗諷剛剛公布去
年全年業績的ＨＫＴＶｍａｌｌ，可謂精準抽水。
　
　　無論是「１８８元免運費」還是「買貴就賠」，乃至「電器３０日內包退」、「１８０日內
有壞換新」、「包安裝」，無不貫徹大強子的經營哲學－－拼搏，而京東港澳業務標榜「長期投
資不設上限」的底氣，來自集團坐擁的逾１０８３億元人幣（截至去年底）現金。
　
＊主打「街市即日餸」＋唯快不破＊
　
　　相比之下，ＨＫＴＶｍａｌｌ去年業績盈轉虧蝕６６７０萬元，而現金儲備５４﹒２億港元
，明眼人都知絕不能一味鬥平、鬥燒錢。
　
　　魔童優勢何在？首先當推１５１﹒９萬名獨立客戶，其中包括１３﹒６萬名「街市即日餸」
獨立客戶，按年增速高達１０９％；其次是八小時極速配送服務覆蓋２５﹒９萬款商品（下一步
擬提升至三小時），較現時京東港澳配送快至「今日落單，明日到貨」的效率，更勝一籌。
　
　　過往屢屢憑創意致勝的魔童更反將京東一軍，宣布推出簡體中文版ＡＰＰ，並擬今年內將跟
對手「同價」的內地熱門產品擴展至１０萬款，誓要加深「速度」的護城河。
　
＊二強相爭，傳統零售業「躺槍」＊
　
　　不過，若綜觀魔童與京東港澳近日在社交媒體的隔空過招，都離不開力爭文化認同。從京東
巨幅廣告、社交媒體全數使用類似「邊個平啲」、「點夠交租」的廣東話文案，淡化內地企業標
籤；到魔童質疑京東香港ａｐｐ八九成似ＨＫＴＶｍａｌｌ　ａｐｐ，令其反思近年的網絡騙案
，強調「質量冇保證，扮平都冇用」，實為喚醒港人對「行貨╱山寨」的偏好。
　
　　此外，質疑京東「買完貴咗又要去追返，香港消費者冇咁得閒」，又宣布下月起移除所有訂
單的免費自取門檻，亦都呼應港人注重效率的習慣。
　
　　雙方未來見招拆招的結果，或是一個主攻大家電、一個聚焦日用品，高危的反倒是價格優勢
淪陷的實體家電連鎖店，客戶遭持續蠶食的超市巨頭、街市小店、藥妝連鎖等。
　
　　無論如何，花生遍地的京東挑機ＨＫＴＶｍａｌｌ的好戲，將是價格廝殺、文化認同、零售
生態的全方位博弈。誰將是最大得益者，誰又將是最大輸家？

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