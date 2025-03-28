《中國監管》外匯局：去年第四季中國經常帳戶順差１６３８億美元

《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯管理局公布２０２４年四季度及全年中國國際收支平

衡表。２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１１７１９億元（人民幣．下同），資本和金融帳

戶逆差１３３９４億元。



２０２４年，中國經常帳戶順差３０２１３億元，資本和金融帳戶逆差３０９３２億元。



按美元計值，２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１６３８億美元，其中，貨物貿易順差

２４９８億美元，服務貿易逆差４７４億美元，初次收入逆差４３３億美元，二次收入順差４７

億美元。資本和金融帳戶逆差１８７３億美元，其中，資本帳戶順差０﹒５億美元，金融帳戶逆

差１８７４億美元。



按美元計值，２０２４年，中國經常帳戶順差４２３９億美元，其中，貨物貿易順差

７６８０億美元，服務貿易逆差２２９０億美元，初次收入逆差１３００億美元，二次收入順差

１５０億美元。資本和金融帳戶逆差４３４０億美元，其中，資本帳戶逆差１億美元，金融帳戶

逆差４３３９億美元。



按ＳＤＲ計值，２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１２３９億ＳＤＲ，資本和金融帳戶

逆差１４１５億ＳＤＲ。



按ＳＤＲ計值，２０２４年，中國經常帳戶順差３１８８億ＳＤＲ，資本和金融帳戶逆差

３２６２億ＳＤＲ。（ｓｌ）

