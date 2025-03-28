  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

28/03/2025 17:31

《中國監管》外匯局：去年第四季中國經常帳戶順差１６３８億美元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯管理局公布２０２４年四季度及全年中國國際收支平
衡表。２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１１７１９億元（人民幣．下同），資本和金融帳
戶逆差１３３９４億元。
　
　　２０２４年，中國經常帳戶順差３０２１３億元，資本和金融帳戶逆差３０９３２億元。
　
　　按美元計值，２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１６３８億美元，其中，貨物貿易順差
２４９８億美元，服務貿易逆差４７４億美元，初次收入逆差４３３億美元，二次收入順差４７
億美元。資本和金融帳戶逆差１８７３億美元，其中，資本帳戶順差０﹒５億美元，金融帳戶逆
差１８７４億美元。
　
　　按美元計值，２０２４年，中國經常帳戶順差４２３９億美元，其中，貨物貿易順差
７６８０億美元，服務貿易逆差２２９０億美元，初次收入逆差１３００億美元，二次收入順差
１５０億美元。資本和金融帳戶逆差４３４０億美元，其中，資本帳戶逆差１億美元，金融帳戶
逆差４３３９億美元。
　
　　按ＳＤＲ計值，２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１２３９億ＳＤＲ，資本和金融帳戶
逆差１４１５億ＳＤＲ。
　
　　按ＳＤＲ計值，２０２４年，中國經常帳戶順差３１８８億ＳＤＲ，資本和金融帳戶逆差
３２６２億ＳＤＲ。（ｓｌ）

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

3大經濟戰線齊開打，幫不了美國

28/03/2025 08:00

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處