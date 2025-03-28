【ＡＩ】市監總局：近期將圍繞ＡＩ領域發布一系列國家標準

《經濟通通訊社２８日專訊》國家市場監管總局今日上午召開２０２５年一季度例行新聞發

布會，指局方近期將圍繞人工智能領域發布一系列國家標準，持續引領行業規範發展。其中在算

力平台方面，加快推動深度學習編譯器、高質量數據集、計算調度與協同等標準研製，優化人工

智能數據服務，推動人工智能計算資源的高效利用與整合，助力培育產業生態。



在大模型方面，加快推動機器視覺大模型、多模態大模型等通用大模型標準，以及推理引擎

、檢索增強等大模型應用和優化技術標準研製，指導產業研發、選型和應用大模型。



在具身智能和智能體方面，加快部署智能語音交互、計算機視覺、知識圖譜等標準，引領人

工智能前沿技術發展。研製智能移動終端、智能辦公軟件等標準，指導人工智能相關產品和服務

升級。



在人工智能行業應用方面，推動工業大模型、鋼鐵行業大模型等標準研製，服務智能製造發

展和傳統製造業智能化數字化轉型。圍繞醫療、家居等生活場景，以及交通等重點行業需求開展

應用標準研製，促進人工智能與各行業發展深度融合。



在安全治理方面，圍繞生成式人工智能數據標註和優化訓練等環節，開展數據安全標準研製

，保障生成式人工智能全流程數據安全。加強人工智能應用安全分類分級、能力成熟度評估、倫

理治理等標準研製，保障人工智能技術使用的安全性和可靠性。（ｓｌ）

