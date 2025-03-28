外媒：習近平會見外企代表，冀放手來華發展，不盲從干擾產供鏈

《經濟通通訊社２８日專訊》國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見國際工商界代

表，４０多位外資企業全球董事長、首席執行官和商協會代表參加會見。參與會見的包括英國匯

豐控股集團行政總裁艾橋智、渣打集團行政總裁溫拓思、阿斯利康ＣＥＯ蘇博科、賽諾菲ＣＥＯ

韓保羅、聯邦快遞集團總裁兼首席執行官芮思博、梅賽德斯－奔馳集團董事會主席康林松，以及

黑石集團、馬士基、沙特阿美等高層。



外電根據直播畫面報道指，習近平在會見中表示，對外開放是中國的基本國策，中國開放的

大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變、也不會變。中國過去是、現在是、將來也必然是外

商理想、安全、有為的投資目的地。與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來。希望

廣大外資企業打消疑慮，堅定信心，放手來中國發展，分享中國發展機遇。



習近平又指，中國致力於高質量發展，綠色化、數字化、智能化轉型加快推進，產業配套能

力強，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，外資企業在中國可以盡展優勢和能力，在

全球競爭中贏得先機。



＊習近平：著力解決市場准入問題，保障外企平等參與政府採購＊



習近平並稱，這些年外資企業在華發展確實遇到一些問題。涉及中國國內管理的問題，要通

過進一步全面深化改革開放來解決。中國將著力解決市場准入中的具體問題，保障外資企業在華

生產的產品依法平等參與政府採購。降低市場准入門檻是中國接下來擴大開放的重點。落實開放

舉措宜早不宜遲，今年將擴大雲計算、生物技術、外商獨資醫院的開放試點，還將加快文化、教

育、互聯網等領域的開放，並將著力解決市場准入中「大門開、小門不開」的具體問題，同時將

加快構建全國統一大市場，著力整治一些領域的內捲式競爭。對於數據跨境流動、知識產權保護

、執法檢查等方面訴求將認真研究，「有甚麼問題就及時解決甚麼問題」。



習近平又提到，這些年，外商來華投資遭遇地緣政治因素干擾，「吹滅別人的燈，不會讓自

己更加光明，阻擋別人的路，最終只會把自己的路給堵住」。個別國家搞小院高牆、關稅壁壘，

將經貿問題政治化、工具化，武器化，迫使企業選邊站隊，做出違背經濟規律的選擇，不符合市

場規則。脫勾斷鏈是損人不利己，沒有出路。



＊習近平：籲外企擺脫零和博弈，不盲從干擾產供鏈安全穩定＊



習近平呼籲企業代表發出理性的聲音，採取務實行動，抵制各種開歷史倒車的行為，擺脫零

和博弈，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定，促進合作共贏，「希望外資企業不畏浮雲遮望眼，

不盲從各種干擾全球產供鏈安全穩定的行為」。



習近平並重申，中美經貿關係的本質是互利共贏，經貿摩擦應該通過平等對話磋商來妥善的

解決。中國將按照相互尊重和平共處合作共贏原則處理中美關係，始終認為中美關係保持穩定健

康可持續發展符合兩國人民根本利益。中國堅定不移走和平發展道路，努力為外資企業發展營造

良好的外部環境。中國政府對走出去的中國企業一直強調要遵守當地法律法規、誠信經營、積極

履行社會責任，在華外資企業也應該這樣。（ｓｌ）







