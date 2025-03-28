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28/03/2025 18:39

工行：料今年淨息差仍然受壓，下行幅度會少於去年

　　《經濟通通訊社２８日專訊》對於今年是否能實現收入跟利潤的正增長，工商銀行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）行長劉珺表示，市場的發展永遠會創造很多的不確定性和
很多的變化，但指該行一定會走到市場平均值的上面，一定會跟市場走出大致一致的方向，並且
在市場均值之上，實現對利益相關方的合理回報。
　
　　首席財務官生柳榮表示，存款利率下調對沖去年ＬＰＲ和存量房貸利率下調影響，但考慮到
今年國家適度貨幣寬鬆政策，以及人行稱會適時降準降息，預期今年ＬＰＲ仍會下調，料淨息差
仍然受壓，但相信下行幅度會少於去年，會繼續加強資產負債優化。
　
　　劉珺指出，面對有效信貸需求不足的局面，工商銀行的貨幣政策傳導主渠道的作用發揮了作
用。同時，該行加快清理高成本的負債，不斷籌措更低成本的資金，亦指負債管理永遠是大型商
業銀行管理的必須要解的一道難題，如果不能有效控制負債成本，一定程度會使得信用曲線下沈
，就會承擔一些高風險的信貸業務，如果這樣的業務成為資產負債表中的佔比相當的一部分業務
組成部分，對整體質效就會產生重大影響。（ｂｎ）

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