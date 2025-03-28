中芯國際（９８１）去年少賺４５％續不派息，惟收入創新高

《經濟通通訊社２８日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利約４﹒９億元（美元．下同），跌４５﹒４％，每股盈利６美仙，維
持不派末期股息。該集團提供今年指引為銷售收入升幅高於同業平均值，資本開支持平。
該集團指，營業收入約８０﹒３億元創新高，升２７％，其中晶圓代工業務收入７４﹒８７
億美元，按年升２９﹒２％，毛利約１４﹒５億元，升１８﹒９％，毛利率１８％，跌１﹒３個
百分點，產能利用率８５﹒６％，研發投入佔收入９﹒５％，跌１﹒７個百分點，扣除非經常性
損益之純利３﹒６８億元，ＥＢＩＴＤＡ約４３﹒８億元，升７﹒８％。
中芯國際表示，旗下１２吋晶圓佔比從７３﹒７％提升至７７﹒３％。
中芯指，普遍認為２０２５年除了人工智能繼續高速成長外，市場各應用領域需求持平或溫
和增長，外部環境為２０２５年下半年帶來一定不確定性，同業競爭亦越演越烈。該集團指，面
對挑戰與機遇，公司將朝著「做強做優做大中芯國際」的目標，繼續推進產能建設、支持客戶開
拓市場、聚焦質量和效益。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票