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AH股新聞

31/03/2025 08:50

【國務會議】李強：做好跨境電商綜試區擴圍，清理拖欠企業帳款

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院總理李強２８日主持召開國務院常
務會議，聽取推進跨境電子商務綜合試驗區建設匯報，會議指出，要做好新一輪跨境電商綜合試
驗區擴圍工作，進一步拓寬覆蓋面。要推動跨境電商綜合試驗區建設提檔升級，推進通關、稅務
、外匯、數據流動等監管創新，用好相關穩外貿支持政策，幫助企業拓市場、樹品牌、更好發展

　
＊加快加力清理拖欠企業帳款工作＊
　
　　會議部署加快加力清理拖欠企業帳款工作，審議通過《加快加力清理拖欠企業帳款行動方案
》。會議強調，要在前期工作基礎上進一步加大力度，壓實責任，健全機制，完善相關法律法規
，強化源頭治理和失信懲戒，確保清欠工作取得實實在在成效，堅決遏制新增拖欠。
　
＊用好用足農機購置與應用補貼、大規模設備更新等政策措施＊
　
　　會議指出，農機裝備是保障國家糧食安全、建設農業強國的重要支撐。要堅持面向農業需求
、聚焦重點領域，從突破基礎技術、完善創新體系、培育優質企業、打造產業集群等方面綜合施
策，加快標誌性產品研制和關鍵核心技術攻關。要用好用足農機購置與應用補貼、大規模設備更
新等政策措施，加強中試驗證和熟化應用，促進先進適用農機裝備市場推廣。要發揮標準引領作
用，做好鑒定檢測認證，強化質量監督管理，促進農機裝備產品加快升級。
　
＊加快建設重點樞紐和區域節點口岸＊
　
　　會議指出，要打造定位明確、功能互補的沿海、邊境、航空、內河口岸，加快建設重點樞紐
和區域節點口岸，推動邊境口岸擴能提質，拓展專業口岸功能，推進集約智能口岸建設，進一步
提升口岸通關便利度，全面增強口岸的經濟效益、社會效益和安全效益，使口岸在國內國際雙循
環中發揮更大作用。

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