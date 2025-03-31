《Ａ場新股》中證監：ＩＰＯ優先配售對象新增銀行理財、保險資管

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國證監會發布實施修訂後的《證券發行

與承銷管理辦法》，增加銀行理財產品、保險資產管理產品作為ＩＰＯ優先配售對象。



根據此前規定，首發網下發行應安排不低於網下發行證券數量的７０％優先向公募基金、社

保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金配售，即Ａ類投資者；其餘合格網

下投資者為Ｂ類投資者。此前，銀行理財類帳戶暫無網下新股申購參與資格，保險資管類產品則

屬於Ｂ類投資者。



＊帳戶的中簽率有望提升＊



此次修訂後，銀行理財產品、保險資產管理產品都將成為Ａ類投資者，相關帳戶的中簽率有

望提升。受配售比例傾斜影響，Ａ類帳戶網下平均中簽率高於Ｂ類帳戶。根據國泰君安的統計，

截至２０２４年末，主板、科創板、創業板網下新股申購Ａ類帳戶平均入圍帳戶數量分別為

３８３１戶、３３３３戶、３４７４戶，而Ｂ類帳戶平均入圍帳戶數量分別為２７４０戶、

１９２８戶、２１４８戶。



＊禁止參與ＩＰＯ戰略配售投資者在承諾限售期內出借股份＊



此外，《承銷辦法》還正式刪除了有關參與ＩＰＯ戰略配售的投資者可以在承諾的限售期內

出借獲配證券的規定，禁止參與ＩＰＯ戰略配售的投資者在承諾的限售期內出借股份。



《承銷辦法》此次還明確了由證券交易所制定ＩＰＯ分類配售具體規定，由交易所規定優先

配售的其他情形，為將來增加優先配售對象預留空間；還根據新《公司法》作適應性調整，完善

有關財務資助的表述。中證監表示，將持續抓好《承銷辦法》的貫徹落實工作，督促市場參與各

方恪盡職守、歸位盡責，推動提高發行承銷與定價的市場化法治化水平。

