《駐京專電》金監總局擬修訂貨幣經紀公司管理辦法，增兩類業務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家金監總局發布《貨幣經紀公司管理辦

法（徵求意見稿）》，從適度提高註冊資本金最低要求、適度拓寬業務範圍、加強經紀行為監管

等方面，對原銀監會於２００５年發布的《貨幣經紀公司試點管理辦法》作出修訂。此次徵求意

見稿共有八章、６２條，旨在通過嚴格准入條件、優化業務範圍、完善公司治理、加強風險管理

、經紀行為規範五大方面，促進貨幣經紀行業的高質量發展。



與「老辦法」相比，此次修訂主要包括五大方面：一是適度提高註冊資本金最低要求，夯實

貨幣經紀公司高質量發展基礎。「老辦法」要求註冊資本的最低限額為２０００萬元人民幣或者

等值的自由兌換貨幣，徵求意見稿擬將最低限額提高至１億元。



＊增加了兩類業務：一是黃金市場交易的經紀業務；二是規範數據提供服務＊



二是適度拓寬業務範圍。相比「老辦法」的業務範圍（境內外外匯市場交易、貨幣市場交易

、債券市場交易、衍生產品交易），徵求意見稿進一步優化經紀業務品類，增加了兩類業務：一

是黃金市場交易的經紀業務；二是規範數據提供服務，明確貨幣經紀公司可以依法合規利用經紀

業務過程中形成的市場行情數據，向客戶提供數據服務。



業務範圍調整是此次修訂中最受業內關注的內容。近年來，貨幣經紀公司逐步成為銀行間市

場流動性的重要組織者，經紀報價、撮合交易等行為深度影響市場運行，相關數據展示對提升市

場透明度具有重要作用。



三是細化業務經營規則。明確經紀業務品種的准入要求，對於有業務准入要求的必須取得相

關國務院金融管理部門的許可或備案。明確經紀服務對象是金融機構，已獲得銀行間市場、交易

所市場等市場准入，並且是相關交易品種的合格投資者。明確經紀業務各環節的合規管理要求，

規範服務收費管理。



四是進一步強化風險監管。明確公司治理、內部控制建設、關聯交易管理、薪酬管理、信息

披露等方面的監管要求。明確操作風險管理、合規管理、信息科技風險管理、數據安全管理、業

務連續性管理、外包管理、反洗錢和反恐怖融資等方面的監管要求。加強監管協同，建立跨部門

的監管協作機制。



五是加強經紀行為監管。相比２００５年「老辦法」，此次增加「經紀人管理」專章，強化

制度建設要求，加強經紀人行為規範管理。健全經紀人管理制度，防範經紀人道德風險。明確經

紀業務中的禁止事項，防止損害客戶合法權益、危害公司正當利益或擾亂市場秩序等行為。



貨幣經紀公司，是指經國家金融監督管理總局批准在中國境內設立的，專門為金融機構之間

的金融交易活動提供經紀服務的非銀行金融機構。經紀服務及經紀業務，則是指貨幣經紀公司接

受金融機構的委托，為促成金融交易提供的報價詢價信息、撮合交易意向等居間服務。



目前，原銀保監會批准的國內六家貨幣經紀公司負責撮合債市交易，這六家貨幣經紀公司是

：上海國利貨幣經紀有限公司、平安利順國際貨幣經紀有限責任公司、上海國際貨幣經紀有限責

任公司、天津信唐貨幣經紀有限責任公司、中誠寶捷思貨幣經紀有限公司、上田八木貨幣經紀（

中國）有限公司。

