《駐京專電》發改委：設備更新資金增至２０００億，支持範圍擴大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家發改委消息，今年，國家安排超長期

特別國債２０００億元（人民幣．下同）支持設備更新，較去年增加５００億元。資金量增加的

同時，支持範圍也在擴大，一些新領域的政策細則在加快落地。



＊新擴圍電子信息、設施農業、安全生產等領域＊



電子信息、設施農業、安全生產等，是新擴圍的設備更新支持領域，此外，糧油加工等細分

領域也納入到今年的支持範圍內。在電子信息領域，受ＤｅｅｐＳｅｅｋ等ＡＩ大模型加快應用

的帶動，一些服務器生產企業正在加緊更新產線設備，用於生產目前訂單量激增的ＡＩ服務器。



在工業、交通運輸等領域，設備更新加力實施，範圍更廣、標準更細。例如，交通運輸領域

日前啟動新一輪設備更新，政策明確，支持國三、國四排放標準營運貨車報廢更新。報廢老舊營

運貨車或者在報廢的基礎上購置新車的，補貼１萬元到９﹒５萬元不等。除了國家補貼，一些主

流品牌還推出免息貸款等優惠措施，在加快道路運輸行業車輛更新換代的同時，也激活商用貨車

銷售市場。

