【ＡＩ】北京通研院發布５歲心智智能人，與宇樹等建立機器人聯盟

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》北京通用人工智能研究院發布的通用智能

人「通通」２﹒０在中關村論壇發布。作為全球首個通用智能人，相較於去年的１﹒０版本，「

通通」２﹒０在語言、認知、動作、學習、情緒、交互方面實現了多種核心能力的升級。「通通

」２﹒０的主要能力維度已初步達到５－６歲發展水平。



通研院聯合宇樹、樂聚、靈巧手公司因時機器人、思靈機器人和睿爾曼智能等多家機器人公

司共同發起成立「通智大腦聯盟」。聯盟擬建設機器人數據採集工廠，並構建智能體，從多模態

人機交互數據中學習具身智能。



目前「通通」是一個在虛擬環境中的智能體，還不能直接和現實物理環境交互。通研院正在

與具身機器人產業合作，將「通通」的人形機器人的「大腦」技術實踐到機器人本體上。通研院

院長朱松純稱，未來社會，生物人作為主體，也會和數字人與機器人融合。「通通」和機器人公

司合作，把機器人和「通通」的認知推理能力、視覺語言的能力結合，能讓機器人更靈活通用，

支持它們走進家庭。



「通通」生活在３Ｄ的虛擬環境裏，通過一個類似於游戲的界面，使用者可以調試「通通」

的各類參數和設定，例如設定通通為「愛乾淨」，那麼通通就會自主收拾房間，設置「通通」餓

了，她便會去打開冰箱找吃的。不過，與游戲ＮＰＣ（非玩家角色）不一樣，「通通」能觀察周

圍的環境，進行實時推理，並不斷更新自身規劃。在演示中，人類扮演的動捕人員能進入「通通

」的３Ｄ環境，與通通交互。例如通通在做衛生時，看到動捕扮演的媽媽擋住去路，便會請媽媽

讓開。



「通通」的第一代「通通」１﹒０於２０２４年中關村論壇發布，號稱全球首個通用智能人

。「通通」１﹒０的心智大約是３至４歲，而２﹒０上升到４到５歲，過去一年間，「通通」在

幼兒園和六口之家的場景中不斷學習，能力迭代。除了心智增加，「通通」２﹒０相比１﹒０擁

有了情感，從單手變為雙手分拿起虛擬物品，能在自身價值觀的驅動下進行多輪對話，且能夠保

持語言和具身行動的一致性。通研院計劃年底向大眾開放與「通通」的交互通道。

