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AH股新聞

31/03/2025 14:39

《駐京專電》Ｈ＆Ｍ旗下高端品牌４月關閉北京門店

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》Ｈ＆Ｍ集團旗下的高端品牌「＆　
Ｏｔｈｅｒ　Ｓｔｏｒｉｅｓ」將關閉北京三里屯太古里門店，母公司Ｈ＆Ｍ集團對此回應稱，
在經過審慎評估後決定於４月初關店，其會根據顧客消費行為變化進行經營策略的調整。
　
　　＆Ｏｔｈｅｒ　Ｓｔｏｒｉｅｓ北京三里屯太古里門店是其在北京的唯一門店，目前該位置
旁邊已由高端美妝品牌ＴＯＭ　ＦＯＲＤ圍擋。目前＆　Ｏｔｈｅｒ　Ｓｔｏｒｉｅｓ還分別在
上海和杭州開設有２家和１家門店。
　
　　２０１９年６月，＆Ｏｔｈｅｒ　Ｓｔｏｒｉｅｓ正式進入中國市場並於同年開設了天貓旗
艦店。作為Ｈ＆Ｍ集團旗下的高端品牌，＆　Ｏｔｈｅｒ　Ｓｔｏｒｉｅｓ的拓展速度緩慢，
２０２１年＆Ｏｔｈｅｒ　Ｓｔｏｒｉｅｓ才在上海環貿ｉａｐｍ開設了中國首店，　進入中國
市場六年的時間里僅開設了４家門店。北京三里屯太古里門店則於２０２２年初開業，但開業僅
三年時間就宣告關閉。同為Ｈ＆Ｍ集團旗下的ＣＯＳ近年來也不斷縮減門店，此前還關閉了其中
國首店。
　
　　２０２４年年中，Ｈ＆Ｍ集團還曾關閉了Ｈ＆Ｍ品牌位於三里屯太古里的旗艦店，至此，三
里屯商圈內Ｈ＆Ｍ集團旗下品牌僅剩ＡＲＫＥＴ和ＣＯＳ。閉店之際，＆Ｏｔｈｅｒ　
Ｓｔｏｒｉｅｓ推出了正價產品５－６折，折扣產品折上８折的優惠，吸引了不少消費者排隊購
買，排隊時長達到了１小時左右。

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