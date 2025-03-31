《駐京專電》Ｈ＆Ｍ旗下高端品牌４月關閉北京門店

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》Ｈ＆Ｍ集團旗下的高端品牌「＆

Ｏｔｈｅｒ Ｓｔｏｒｉｅｓ」將關閉北京三里屯太古里門店，母公司Ｈ＆Ｍ集團對此回應稱，

在經過審慎評估後決定於４月初關店，其會根據顧客消費行為變化進行經營策略的調整。



＆Ｏｔｈｅｒ Ｓｔｏｒｉｅｓ北京三里屯太古里門店是其在北京的唯一門店，目前該位置

旁邊已由高端美妝品牌ＴＯＭ ＦＯＲＤ圍擋。目前＆ Ｏｔｈｅｒ Ｓｔｏｒｉｅｓ還分別在

上海和杭州開設有２家和１家門店。



２０１９年６月，＆Ｏｔｈｅｒ Ｓｔｏｒｉｅｓ正式進入中國市場並於同年開設了天貓旗

艦店。作為Ｈ＆Ｍ集團旗下的高端品牌，＆ Ｏｔｈｅｒ Ｓｔｏｒｉｅｓ的拓展速度緩慢，

２０２１年＆Ｏｔｈｅｒ Ｓｔｏｒｉｅｓ才在上海環貿ｉａｐｍ開設了中國首店， 進入中國

市場六年的時間里僅開設了４家門店。北京三里屯太古里門店則於２０２２年初開業，但開業僅

三年時間就宣告關閉。同為Ｈ＆Ｍ集團旗下的ＣＯＳ近年來也不斷縮減門店，此前還關閉了其中

國首店。



２０２４年年中，Ｈ＆Ｍ集團還曾關閉了Ｈ＆Ｍ品牌位於三里屯太古里的旗艦店，至此，三

里屯商圈內Ｈ＆Ｍ集團旗下品牌僅剩ＡＲＫＥＴ和ＣＯＳ。閉店之際，＆Ｏｔｈｅｒ

Ｓｔｏｒｉｅｓ推出了正價產品５－６折，折扣產品折上８折的優惠，吸引了不少消費者排隊購

買，排隊時長達到了１小時左右。

