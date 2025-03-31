《神州頭條》財經報章頭版摘要：四大行定增，獲財政部５千億注資

《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



逐步把永久基本農田建成高標準農田

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《逐步把永久基本農田建成高標準農田實施方案》，《

實施方案》明確，到２０３０年，力爭累計建成高標準農田１３﹒５億畝，累計改造提升２﹒８

億畝，統籌規劃、同步實施高效節水灌溉，新增高效節水灌溉面積８０００萬畝；到２０３５年

，力爭將具備條件的永久基本農田全部建成高標準農田，累計改造提升４﹒５５億畝，新增高效

節水灌溉面積１﹒３億畝。



自貿協定提質升級進行時

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３月１８日至２０日，中國－瑞士自貿協定升級第一輪談判在北京舉行；３月２４日，中國－東

盟自貿區３﹒０版特別聯委會以視頻方式舉行；３月２５日至２６日，中國－新西蘭自貿協定服

務貿易負面清單首輪談判在北京舉行……近期，自貿區建設積極信號不斷釋放。中國正加大力度

推動中日韓自貿區以及與挪威、孟加拉國等自貿合作，與更多有意願的國家和地區商簽自貿協定

；同時，將在新商簽的自貿協定中推動在電信、醫療、旅游等重點領域進一步擴大開放。



中建交郵儲四大行公告定增預案

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３月３０日，中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行四家國有大行齊發公告，宣布向特定對

象發行Ａ股股票，合計募集金額不超過５２００億元（含本數），其中發行對象均包括財政部。

公告顯示，中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行的募資規模（含本數）分別為不超過

１６５０億元、不超過１０５０億元、不超過１２００億元、１３００億元。上述銀行均在公告

中表示，此次發行擬募集資金扣除相關發行費用後將全部用於補充銀行的核心一級資本。





《上海證券報》



四家國有大行公告定增預案，合計擬募資額達５２００億元

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３月３０日，中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行發布向特定對象發行Ａ股股票預案等公

告，合計擬募資金額達５２００億元，其中財政部擬出資５０００億元，扣除相關發行費用後全

部用於補充核心一級資本。市場人士認為，這一舉措將進一步夯實國有大行的經營韌性，並通過

資本的撬動作用，增強國有大行的信貸投放能力，同時彰顯出國家對於國有大行穩健經營的信心

。



資本「甬」動探「新」路，寧波打造新材料科創高地

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３月２８日，「資本聚焦寧波新材料產業」主題交流活動在浙江省寧波市舉行。來自頭部股權投

資機構、基金公司、證券公司、上市公司、優強企業的近３０位投資人、企業家，以及政府部門

相關負責人出席活動，實地調研寧波新材料產業園，並通過與寧波新材料頭部企業的溝通交流，

探尋寧波新材料產業發展的新趨勢、新路徑，共同打造「科創．金融．產業」在新材料領域良性

循環的地企合作生態圈。



發改委：加力支持民營企業參與「兩新」

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３月２８日，國家發展改革委舉辦促進民營經濟高質量發展會議，釋放諸多政策利好，進一步助

力民營經濟發展。具體包括：加力實施「兩新」政策，更大力度支持民營經濟發展；大力宣傳民

營企業品牌建設的成效與亮點；上線國家創業投資與創新創業項目對接公共服務平台，助力民企

創業投資等。對此，多家民營企業表示，國家給民營企業諸多利好和助力，民營經濟將有更大作

為。





《證券時報》



獲財政部５０００億元注資，四家國有銀行補充核心一級資本方案公布

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３月３０日，建設銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行發布公告，擬通過向特定對象發行Ａ股

股票的形式募集資金，補充核心一級資本。四家銀行擬募資總額分別為不超過人民幣１０５０億

元、１６５０億元、１２００億元、１３００億元。具體來看，建行、中行的發行對象均僅為財

政部。交行的發行對象為財政部、中國煙草和雙維投資，三家發行對象的認購金額分別為

１１２４﹒２億元、４５﹒８億元和３０億元；郵儲銀行的發行對象則為財政部、中國移動集團

及中國船舶集團，三家發行對象的認購金額分別為１１７５﹒８億元、７８﹒５４億元、

４５﹒６６億元。





中辦、國辦發文提出，力爭２０３５年把永久基本農田全部建成高標準農田

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近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《逐步把永久基本農田建成高標準農田實施方案》，

提出２０３０年、２０３５年高標準農田分階段的建設目標，並從建設標準、內容、布局、分區

、分級規劃，到建設管理、運營管護、政策協同以及保障措施等多方面進行了全面部署。《方案

》提出，到２０３０年，力爭累計建成高標準農田１３﹒５億畝，累計改造提升２﹒８億畝，統

籌規劃、同步實施高效節水灌溉，新增高效節水灌溉面積８０００萬畝；到２０３５年，力爭將

具備條件的永久基本農田全部建成高標準農田，累計改造提升４﹒５５億畝，新增高效節水灌溉

面積１﹒３億畝。



重點城市樓市築底企穩，二季度有望持續復甦

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在一系列利好政策支持下，一季度房地產市場總體築底企穩，重點城市新房、二手房成交同比環

比均出現增長，土地成交平均溢價率創２０２１年下半年以來新高，多個核心城市土拍熱度較高

、樓面價創新高。中指研究院的數據顯示，截至３月２７日，一季度深圳新建商品住宅網簽成交

面積同比增長超８０％，上海、廣州、杭州、寧波、南京等城市同比增長均超２０％。在「以價

換量」帶動下，春節後核心城市二手房市場成交活躍度持續提升。截至３月２７日，一季度深圳

、杭州二手房成交套數同比增長約六成，北京、上海、成都同比增長均超３０％。（ｅｗ）

