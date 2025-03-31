《神州經脈》財政部輸血四大行，ＰＭＩ一年高，華為收入增利潤跌

《神州經脈》３月最後一個交易日（３１日），滬深股市延續調整態勢，儘管有財政部發債

輸血四大銀行、３月官方製造業ＰＭＩ升上一年高位，滬綜指仍收跌０﹒４６％，報

３３３５﹒７５點，深成指也跌０﹒９７％，創業板指挫１﹒１５％。成交略有回暖，滬深兩市

全天交易額１﹒２２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加１０２６億元或９﹒２％。滬

綜指全月升幅０﹒４５％，連升兩月累計升幅逾２﹒６％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２５１６，較上個交易日４時３０分收盤

價升１２１點子，創３月２１日以來逾一周新高。全月計，３月人民幣即期匯率升值０﹒４４％

。人民幣兌一美元中間價今日報７﹒１７８２，較上個交易日跌３０點子，創３月２５日以來近

一周新低，和市場預測偏離仍超８００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 受春節因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，國家統計局公布，３月製造業採購經

理指數、非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數均回升，在擴張區間繼續上行。３月製造

業ＰＭＩ為５０﹒５％，比上月上升０﹒３個百分點，與市場預期一致，為去年３月以來最高。

３月非製造業商務活動指數５０﹒８％，為去年１２月以來最高，比上月上升０﹒４個百分點。

３月綜合ＰＭＩ產出指數為５１﹒４％，比上月上升０﹒３個百分點。分析指，３月官方製造業

ＰＭＩ升至一年最高水平，但仍弱於過去十年同月５１﹒１的均值水平。４月美國關稅不確定性

很大，對出口和製造業帶來多大衝擊尚屬未知。



２﹒ 中國財政部公布，將發行首批特別國債５０００億元，積極支持中國銀行、建設銀行、交

通銀行、中國郵政儲蓄銀行補充核心一級資本。此舉有利於進一步鞏固提升銀行的穩健經營能力

，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定的回報，有利於銀行更好發揮服

務實體經濟的主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。



３﹒ 採用特別國債進行資本補充的方式並不常見。中金公司團隊指出，本輪注資是自２０１０

年以來主要國有大行統籌推進的新一輪股權融資，旨在應對資產和內生資本補充速度剪刀差背景

下的資本壓力，核心一級資本僅能通過外部股權融資和內生利潤補充，不能通過資本債券補充，

而近年來國有大行息差和盈利承壓，因此有必要尋求外部融資。中信證券首席經濟學家明明分析

，若按照８倍乘數效應進行計算，５０００億元注資約可撬動４萬億元信貸增量，有助於加大服

務實體經濟的力度。



４﹒ 中共中央政治局今日召開會議，審議《生態環境保護督察工作條例》《關於二十屆中央第

四輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，中央巡視組對部分中

央和國家機關單位開展巡視，發現一些問題，要嚴肅認真抓好整改。要堅持和加強黨對生態環境

保護督察工作的領導，進一步壓實各地區各部門抓好美麗中國建設的政治責任。



５﹒ 華為發布２０２４年年度報告，經營結果符合預期，實現全球銷售收入８６２１億元，淨

利潤６２６億元。２０２３年華為收入７０４２億元，淨利潤約８７０億元，即２０２４年收入

同比增２２％、淨利潤同比跌２８％。智能汽車解決方案首次實現當年盈利。



６﹒ 據人工智能分析平台ａｉｔｏｏｌｓ﹒ｘｙｚ稱，中國人工智能初創公司

ＤｅｅｐＳｅｅｋ每月新增網站訪問量超過ＯｐｅｎＡＩ的ＣｈａｔＧＰＴ。ＤｅｅｐＳｅｅｋ

在２０２５年２月錄得了５﹒２４７億次新的網站訪問量，而ＣｈａｔＧＰＴ同期的新訪問量為

５億次。盡管在新訪問量上實現了超越，但ＤｅｅｐＳｅｅｋ在整體規模上仍位列第三，排在

ＣｈａｔＧＰＴ和Ｃａｎｖａ之後。



７﹒ 泰國曼谷翟道翟區一座中國中鐵旗下中鐵十局參與興建、並已到封頂階段的３０層泰國審

計署辦公大樓，上周五（２８日）在緬甸強震期間迅速倒塌。據當地媒體報道，倒塌大樓截至

３０日下午，已有１１人死亡，１８人受傷，７６人失蹤。泰國當局已經展開調查，有官員說在

現場的鋼筋中發現異樣。泰國副總理兼內政部長阿努廷３０日與中國駐泰國大使韓志強，以及中

國應急管理部的專家會面。阿努廷會後表示，合作興建大樓的泰國及中國財團要對倒塌事件共同

承擔責任。此外，泰國警方證實，４名中國人在２９日，即地震後一日進入倒塌大樓現場取走一

批文件，包括承建商及分判商的資料，聲稱為保險索償做準備。他們接受問話後暫時獲釋，將會

面臨起訴。



８﹒ 自２０２５年３月３１日起，南京全市範圍內取消限售，商品住房在取得不動產權登記證

書後即可上市交易，有效滿足居民各類住房置換需求。（ｃｔ）

