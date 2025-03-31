《鍾之日記》中央輸血，內銀撐市

《鍾之日記》３月３１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股上周五（２８日）大幅收低，亞馬遜、微軟等遭拋售，特朗普政府本周將宣布新一輪對

等關稅，市場情緒受打擊。港股今早低開２１９點，中國３月ＰＭＩ數據勝預期，恒指一度衝高

，惟最終重回下跌走勢，午後一度跌至２３００２點，距離跌穿兩萬三只差一步；財政部將發行

特別國債支持國有銀行補充核心資本，內銀表現硬淨，恒指收盤前回順。恒生指數全日收報

２３１１９，跌３０７點或１﹒３％，主板成交逾２５７３億元。



＊３月ＰＭＩ景氣，Ａ股連升兩月＊



中國３月官方製造業ＰＭＩ升至５０﹒５％，創一年高位，連續２個月景氣回升。惟滬深股

市延續調整態勢，滬綜指在３月最後一個交易日收跌０﹒４６％，報３３３５﹒７５點，深成指

也跌０﹒９７％，創業板指挫１﹒１５％。有券商分析，３月經濟數據較好但是修復動能還不強

，二季度尤其是４月的經濟壓力較大，主要是美國關稅對出口的影響，國內政策也是空窗期。成

交略有回暖，滬深兩市全天交易額１﹒２２萬億元人民幣，較上個交易日增加９﹒２％。



回顧本月，中美貿易紛爭持續，美國對中國加徵２０％關稅生效，中國從加關稅、暫停進口

及制裁美企等方面祭出反制措施。全國兩會召開，今年中國經濟增長目標定在５％左右，赤字率

擬按４％左右安排，並首次把穩住樓市股市寫進政府工作報告；此外，今年ＣＰＩ目標罕見下調

到２％。分析認為，兩會釋出政府提振市場信心的意圖及穩增長的決心，政策利好下，滬指連升

三日（３月４至６日）共２％。



數據上看，中國２０２５年經濟開局平穩，１－２月工業增加值及固定資產投資同比增幅均

好於預期，同期消費增速比上年全年加快０﹒５個百分點；最新公布的３月ＰＭＩ創１２個月新

高。滬綜指全月升幅０﹒４５％，連升兩月累計升幅逾２﹒６％。



＊財政部牽頭注資，內銀多數漲＊



面對外圍關稅威脅，中國政府持續出台積極政策對沖。財政部今天公布將發行首批特別國債

５０００億元，積極支持中國銀行（０３９８８）、建設銀行（００９３９）、交通銀行

（０３３２８）、郵政儲蓄銀行（０１６５８）補充核心一級資本。財政部發文指，此舉有利於

進一步鞏固提升銀行的穩健經營能力，有利於銀行更好發揮服務實體經濟的主力軍作用，為國民

經濟行穩致遠提供有力支撐。



中行、建行、交行及郵儲行（３０日）分別在上交所公布，計劃向財政部等機構發行Ａ股集

資，募資規模上限分別為１６５０億元、１０５０億元、１２００億元、１３００億元，總集資

規模不超過５２００億元。其中，建行、中行發行對象為財政部，交行發行對象為財政部、中國

煙草、雙維投資，郵儲銀行發行對象為財政部、中國移動集團、中國船舶集團；四家銀行均為溢

價增發。



一般而言，商業銀行補充核心一級資本主要依賴內源性途徑如利潤留存積累，以及外源性方

式包括配股、定向增發、可轉債發行和引入戰略投資者等，而採用特別國債進行資本補充的方式

並不常見。



中信證券首席經濟學家明明分析，若按照８倍乘數效應進行計算，５０００億元注資約可撬

動４萬億元信貸增量，有助於加大服務實體經濟的力度。資本實力提升後，銀行風險抵御能力顯

著增強，能為化解房地產債務風險、地方平台轉型提供安全墊。廣開首席產業研究院院長連平說

，目前國有商業銀行的資本充足率等指標雖然較好，但為了更好地支持實體經濟發展，需要增強

它們的信貸投放能力。



財政部牽頭注資，未雨綢繆，今日內銀股普漲，建行收升２﹒７％，中行漲２﹒２％，工行

（０１３９８）升近１％，招商銀行（０３９６８）升０﹒５％，交行揚０﹒３％；郵儲銀行則

隨市挫３﹒３％，農行（０１２８８）跌０﹒４％。



＊長和捱沽，地緣政治影響增＊



長和（００００１）擬與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易，捲入政治風波。國家市場監督管理

總局反壟斷二司負責人２８日晚回覆大公文匯報查詢時表示，注意到長和將與貝萊德簽署巴拿馬

港口的交易協議，將依法進行審查。今日下午外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆稱注意到有關

報道，他再轉述國家市場監督管理總局表態，該局將依法審查交易，保護市場公平競爭，維護社

會公共利益。郭嘉昆強調，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的

行為。



摩通在最新研報指出，市場最新猜測長和將推遲原定於４月２日簽署交易協議，但該行提出

，該協議僅涉及巴拿馬兩個港口。至於交易計劃中其他港口獨家協議仍然有效至今年７月２７日

。該行稱，由於地緣政治影響不斷上升，對交易潛在延遲不感驚訝，同時相信於７月２７日限期

前，長和將盡力解決與各利益持份者衝突。該行預期，股價將對最新市場猜測產生輕微的負面反

應。



在港口交易受阻之際，市場又傳出長和擬分拆電訊業務在倫敦上市，最快會在今年內進行。

不過，長和迅速發公告指出，董事會未有就公司全球電訊業務有關之任何交易作出決定。長和今

日收跌３﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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