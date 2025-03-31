《Ａ股焦點》湘財股份擬換股吸收合併大智慧，兩股復牌雙雙漲停

《經濟通通訊社３１日專訊》湘財股份（滬：６０００９５）與大智慧

（滬：６０１５１９）同步公告，湘財股份擬通過向大智慧全體換股股東發行Ａ股股票的方式換

股吸收合併大智慧，並發行Ａ股股票募集配套資金。



今早，湘財股份、大智慧復牌雙雙漲停。



根據公告，雙方同意本次吸收合併項下湘財股份的Ａ股換股價格為７﹒５１元（人民幣．下

同）╱股，大智慧的Ａ股換股價格為９﹒５３元╱股。上述換股價格已經過雙方確認並同意，大

智慧與湘財股份的換股比例為１：１﹒２７，即每１股大智慧股票可以換得１﹒２７股湘財股份

新增發行的Ａ股對價股票。



本次募集配套資金總額不超過人民幣８０億元（含本數），最終以經上交所審核通過並經中

國證監會作出註冊決定的募集資金金額為上限。



＊大智慧將終止上市＊



值得注意的是，本次吸收合併後，大智慧將終止上市，並註銷法人資格。湘財股份作為存續

公司將承繼及承接大智慧的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務。

湘財股份表示，本次交易是適應湘財股份的證券業務向金融科技服務領域擴展升級的重要舉措。



資料顯示，湘財股份的主營業務為證券服務業。湘財股份全資子公司湘財證券於１９９９年

獲得中國證監會批准，成為首批全國性綜合類證券公司。大智慧在金融科技行業深耕二十餘年，

已成為中國領先的金融信息服務商之一，客戶覆蓋銀行、券商、基金、保險、資管和普通投資者

等金融市場的各層次參與主體。（ｊｑ）

