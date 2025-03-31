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AH股新聞

31/03/2025 08:32

《中國要聞》中日韓經濟對話，中方對日方新增列管半導體表關切

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中日韓三國經貿部長３月３０日在首爾舉行經濟對話，是近五
年來首次，應對美國關稅問題成為重點。中日韓貿易部長在會面後發聲明，稱他們同意三國自由
貿易協議的全面及高級別談判繼續密切合作，以及推動區內及全球貿易。另外三方亦同意在日本
舉行下一場部長級會面。
　
　　據中國商務部網站消息，商務部長王文濤昨會見日本經濟產業大臣武藤容治時表示，中方對
日方新增列管半導體相關物項、對自華進口石墨電極徵收反傾銷稅表達關切，盼雙方善用中日出
口管制對話等機制，維護產業鏈供應鏈穩定暢通；中日關係正處改善關鍵時期，雙方應繼續加強
政策溝通，在綠色發展、數碼經濟、第三方市場、地方等領域建立合作新增長點。日媒報道則稱
，武藤容治強烈要求中方盡快恢復進口日本水產品，並就日企在華營商環境、日僑在華安全，以
及中國出口管制，汽車、鋼鐵產能過剩等表達訴求。
　
　　另外，王文濤上周六（２９日）會見南韓產業通商部長安德根，中方就韓國對自華進口鋼板
徵收臨時反傾銷稅表示關切；雙方決定擴大有關關鍵礦產的合作範圍。王文濤表示，中韓在半導
體等領域產業鏈供應鏈深度融合，雙方應加快推進中韓自貿協定第二階段談判，加強中韓產供鏈
合作熱線、出口管制對話等機制下交流合作。（ｒｙ）

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