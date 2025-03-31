【傾力救市】分析：財政部五千億注資約可撬動４萬億信貸增量

《經濟通通訊社３１日專訊》中國財政部公布將發行首批特別國債５０００億元（人民幣．
下同），積極支持中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行（００９３９）
（滬：６０１９３９）、交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、中國郵政儲蓄銀行
（０１６５８）（滬：６０１６５８）補充核心一級資本。
中信證券首席經濟學家明明分析，若按照８倍乘數效應進行計算，５０００億元注資約可撬
動４萬億元信貸增量，有助於加大服務實體經濟的力度。資本實力提升後，銀行風險抵御能力顯
著增強，能為化解房地產債務風險、地方平台轉型提供安全墊。
＊資本充足率較好，未雨綢繆增信貸投放能力＊
廣開首席產業研究院院長連平說，目前國有商業銀行的資本充足率等指標雖然較好，但為了
更好地支持實體經濟發展，需要增強它們的信貸投放能力。至少在今明兩年，「兩重兩新」、製
造業、科技創新、擴大消費，都需要大量信貸支持。信貸放量，資本充足率必然受到影響。如今
，向國有銀行注資，這是國家進行的前瞻性布局。面對信貸需求，銀行不會因為資本充足率等指
標而束手束腳。
根據六家國有大行披露的２０２４年財務數據，截至去年年末，工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行、建設銀行
、交通銀行和郵儲銀行的核心一級資本充足率分別為１４﹒１％、１１﹒４２％、１２﹒２０％
、１４﹒４８％、１０﹒２４％和９﹒５６％。當前國有大行核心一級資本充足率明顯高於監管
底線，本次注資實為未雨綢繆的主動作為。
從四大行公布定增Ａ股方案看，四大行均為溢價增發；其中，建行擬發行價格９﹒２７元╱
股較３月２８日收盤價溢價８﹒８％，中國銀行溢價１０％，交行溢價１８﹒３％，郵儲行溢價
２１﹒５％。（ｒｙ）
【你點睇？】立法會年底換屆，民主思路湯家驊指，市民不滿意本屆議員只懂追捧中央言論、不熟悉所審議法例等，你是否認同？► 立即投票