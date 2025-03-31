【傾力救市】分析：財政部五千億注資約可撬動４萬億信貸增量

《經濟通通訊社３１日專訊》中國財政部公布將發行首批特別國債５０００億元（人民幣．

下同），積極支持中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）、交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、中國郵政儲蓄銀行

（０１６５８）（滬：６０１６５８）補充核心一級資本。



中信證券首席經濟學家明明分析，若按照８倍乘數效應進行計算，５０００億元注資約可撬

動４萬億元信貸增量，有助於加大服務實體經濟的力度。資本實力提升後，銀行風險抵御能力顯

著增強，能為化解房地產債務風險、地方平台轉型提供安全墊。



＊資本充足率較好，未雨綢繆增信貸投放能力＊



廣開首席產業研究院院長連平說，目前國有商業銀行的資本充足率等指標雖然較好，但為了

更好地支持實體經濟發展，需要增強它們的信貸投放能力。至少在今明兩年，「兩重兩新」、製

造業、科技創新、擴大消費，都需要大量信貸支持。信貸放量，資本充足率必然受到影響。如今

，向國有銀行注資，這是國家進行的前瞻性布局。面對信貸需求，銀行不會因為資本充足率等指

標而束手束腳。



根據六家國有大行披露的２０２４年財務數據，截至去年年末，工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行、建設銀行

、交通銀行和郵儲銀行的核心一級資本充足率分別為１４﹒１％、１１﹒４２％、１２﹒２０％

、１４﹒４８％、１０﹒２４％和９﹒５６％。當前國有大行核心一級資本充足率明顯高於監管

底線，本次注資實為未雨綢繆的主動作為。



從四大行公布定增Ａ股方案看，四大行均為溢價增發；其中，建行擬發行價格９﹒２７元╱

股較３月２８日收盤價溢價８﹒８％，中國銀行溢價１０％，交行溢價１８﹒３％，郵儲行溢價

２１﹒５％。（ｒｙ）

