  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

31/03/2025 16:18

《華為動向》華為去年全球銷售收入８６２１億，淨利按年跌２８％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》華為發布２０２４年年度報告，華為輪值董事長孟晚舟表示，
經營結果符合預期，實現全球銷售收入８６２１億元（人民幣．下同），淨利潤６２６億元。
２０２３年華為收入７０４２億元，淨利潤約８７０億元，即２０２４年收入同比增２２％、淨
利潤同比跌２８％。
　
　　２０２４年華為研發投入達到１７９７億元，約佔全年收入的２０﹒８％，近十年累計投入
的研發費用超過１２４９０億元。收入方面，華為雲去年實現銷售收入６８８億元，同比增長
２４﹒４％，海外公有雲收入增長超過５０％，昇騰ＡＩ雲服務實現６倍增長。智能汽車解決方
案首次實現當年盈利。
　
　　在ＡＩ領域，華為雲發布了ＡＩ－Ｎａｔｉｖｅ雲基礎設施架構ＣｌｏｕｄＭａｔｒｉｘ，
為大模型訓練和推理提供高效、長穩、可靠的澎湃ＡＩ算力。盤古大模型在政務、工業、金融３
個市場份額位列第一，並位居醫療、藥物、氣象以及汽車４個領導者象限，領跑中國行業大模型
市場。
　
　　孟晚舟表示，２０２５年，華為將進一步把「以質取勝」落實到各項管理制度和業務活動中
，堅持質量目標牽引，不斷提升質量競爭力。同時，華為將持續做強根生態，秉持開放、協作、
利他的理念，圍繞鴻蒙、鯤鵬、昇騰、雲計算等業務，面向生態夥伴開放平台能力，向開發者持
續提供好用易用的工具和產品，加速生態繁榮，共促產業活力。（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

高息定存 | 一周高息合集，星展6個月定存息加至3.25厘，...

30/03/2025 10:55

貨幣攻略

3大經濟戰線齊開打，幫不了美國

28/03/2025 08:00

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處