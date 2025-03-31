《華為動向》華為去年全球銷售收入８６２１億，淨利按年跌２８％

《經濟通通訊社３１日專訊》華為發布２０２４年年度報告，華為輪值董事長孟晚舟表示，

經營結果符合預期，實現全球銷售收入８６２１億元（人民幣．下同），淨利潤６２６億元。

２０２３年華為收入７０４２億元，淨利潤約８７０億元，即２０２４年收入同比增２２％、淨

利潤同比跌２８％。



２０２４年華為研發投入達到１７９７億元，約佔全年收入的２０﹒８％，近十年累計投入

的研發費用超過１２４９０億元。收入方面，華為雲去年實現銷售收入６８８億元，同比增長

２４﹒４％，海外公有雲收入增長超過５０％，昇騰ＡＩ雲服務實現６倍增長。智能汽車解決方

案首次實現當年盈利。



在ＡＩ領域，華為雲發布了ＡＩ－Ｎａｔｉｖｅ雲基礎設施架構ＣｌｏｕｄＭａｔｒｉｘ，

為大模型訓練和推理提供高效、長穩、可靠的澎湃ＡＩ算力。盤古大模型在政務、工業、金融３

個市場份額位列第一，並位居醫療、藥物、氣象以及汽車４個領導者象限，領跑中國行業大模型

市場。



孟晚舟表示，２０２５年，華為將進一步把「以質取勝」落實到各項管理制度和業務活動中

，堅持質量目標牽引，不斷提升質量競爭力。同時，華為將持續做強根生態，秉持開放、協作、

利他的理念，圍繞鴻蒙、鯤鵬、昇騰、雲計算等業務，面向生態夥伴開放平台能力，向開發者持

續提供好用易用的工具和產品，加速生態繁榮，共促產業活力。（ｒｙ）

