《大灣區》港珠澳大橋珠海公路口岸第一季度客流車流雙增長

《經濟通通訊社３１日專訊》據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站統計，今年第一季度，經港

珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流、車流累計超過７５０萬人次和１５６萬輛次，分別同比增

長２３％和３１％，兩項數據均創港珠澳大橋正式開通以來歷史同期新高。



快速增長的港澳「北上」客流，成為推動口岸流量增加的主要因素。截至３月３１日，經邊

檢備案的港澳單牌車司機數量累計超過１７萬人，備案車輛累計超過１４萬輛。今年第一季度，

經港珠澳大橋邊檢站查驗的港澳單牌車達到８８萬輛次，同比增加３４％，是自２０２３年「澳

車北上」「港車北上」政策相繼實施以來，單季度首次突破８０萬輛次。



在「北上」單牌車的帶動下，經口岸出入境港澳居民數量迎來快速上升，今年前三月，邊檢

部門共查驗出入境港澳居民超過４１０萬人次，佔口岸總客流５４﹒６％。



此外，今年第一季度，持港澳旅游簽注通過港珠澳大橋的內地旅客數量達１５０萬人次，較

去年同期增長了１４％。港珠澳大橋邊檢站已查驗外籍旅客超１２萬人次，同比增長２２％，創

歷史新高，其中免簽入境的外籍旅客超２萬人次，同比增長１２２％。（ｊｑ）

