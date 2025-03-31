【數據解讀】３月ＰＭＩ一年高，分析：仍弱於季節性，關注美關稅

《經濟通通訊社３１日專訊》隨著春節因素影響逐漸消退，開工季全面展開，中國３月官方

製造業ＰＭＩ升至一年最高水平，但整體仍弱於季節性表現。製造業延續供強需弱格局，只是在

需求改善推動下，供需缺口在收窄。



非製造業ＰＭＩ在投資和消費活動提振下繼續回升，但表現亦弱於季節性。分析人士指出，

中國經濟回升基礎尚不穩定，尤其美國關稅不確定性很大，對出口和製造業帶來多大衝擊尚屬未

知，下一步國內仍需加大宏觀政策逆周期調節，但具體力度取決於關稅的影響。



中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，反映需求不足為主要困難的企業佔比仍在

６０％之上，生產經營活動預期指數也有回落，企業恢復生產的信心仍然不足。應持續加大宏觀

政策逆周期調節力度，特別要顯著加強政府公共產品投資在擴大內需中的關鍵作用，盡快改變市

場引導的需求收縮趨勢。



＊關稅衝擊不確定性＊



周二美國將發布針對中美第一階段經貿協議等優先貿易政策備忘錄審查結果，備受矚目的對

等關稅大限則預定在周三生效，當天美國還將宣布針對半導體、製藥等特定行業關稅，周四起開

始加徵汽車關稅。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，中國製造業在二季度面臨下行風險，因

為在關稅和美國經濟放緩影響下，外需將減弱。最大的問題是，出口增速將下降多少，以及財政

支出將以多快的速度加快，以抵消出口疲軟的影響。



國家統計局數據顯示，３月製造業新訂單指數升至５１﹒８，創一年高點；新出口訂單指數

亦升至４９，雖然仍在５０下方，但創１１個月最高水平。



麥格理證券大中華區首席經濟學家胡偉俊表示，中國政府的政策力度如何將取決於關稅的影

響，「北京的刺激決定將是被動的，而不是主動的」。



＊製造業供需缺口收窄＊



３月製造業ＰＭＩ連續第二個月位於榮枯線上，但仍要弱於過去１０年同月５１﹒１的均值

水平。分項指數中，產需兩端均擴張，生產指數及新訂單指數環比分別上升０﹒１和０﹒７個點

，分別創下１１個月及一年高點。



價格方面看，購進價格指數和出廠價格指數均有回落，且都在榮枯線以下。出廠和購進價指

數之差有所收窄，指向企業利潤承壓程度料有所緩解。從出廠價格指數回落預測，３月份工業生

產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比或有所下滑。



對於兩項價格指數均下滑，中國物流信息中心文韜點評認為，這主要歸因于供大於求及能源

等成本下降導致的基礎原材料行業市場價格較為突出的下行；而新動能價格指數處於上升態勢。

從側面反映出新動能供需較好增長，也反映出高附加值產業對傳統產能的替代，顯示製造業轉型

升級加速推進。



＊建築業ＰＭＩ弱於季節性＊



統計局數據還顯示，３月官方非製造業商務活動指數報５０﹒８，創三個月高點。其中，服

務業ＰＭＩ為５０﹒３，比上月上升０﹒３個點。建築業ＰＭＩ為５３﹒４，比上月上升０﹒７

個點，創１０個月高點。



中國物流信息中心經濟師武威認為，二季度隨著財政赤字率的提升，增量資金將繼續投入到

投資領域，從而推進建築項目向實物工作量轉化，建築相關活動有望在二季度持續擴張。



但需要指出的是，非製造業ＰＭＩ及服務業和建築業ＰＭＩ的表現均弱於季節性表現。其中

建築業ＰＭＩ為有數據以來歷年同月最低水平。（ｊｑ）

