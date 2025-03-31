《中國房產》機構：廣州３月二手住宅網簽逾１萬套，環比增７３％

《經濟通通訊社３１日專訊》據廣州市房地產中介協會公眾號今日發布的消息，２０２５年

３月（統計周期：２月２６日至３月２５日），廣州市二手住宅共網簽１０８６６套、

１０８﹒４７萬平方米，環比顯著增長７３﹒０８％和７４﹒３４％。



２０２５年１－３月（統計周期：２０２４年１２月２６日至２０２５年３月２５日），廣

州市二手住宅共網簽２７１８２套、２７１﹒９０萬平方米，同比分別增長１９﹒８０％和

１９﹒５７％。



白雲區、增城區和從化區環比增長幅度分別達到９３﹒８２％、８６﹒５９％和

８５﹒６０％；荔灣區增長達８１﹒２９％；天河區增長幅度接近８０％；番禺區增長

７５﹒４１％；越秀區和海珠區的增長幅度均在７０％上下；黃埔區、花都區分別增長

５６﹒１０％、５４﹒２８％；南沙區增長幅度最小，但環比也有４１﹒２４％。



面積區間構成方面，６０－９０平方米、１２０－１４４平方米和１４４平方米及以上區間

所佔比例環比分別增長０﹒５６個、０﹒２０個和０﹒５０個百分點，反映改善型需求較活躍；

６０平方米以下區間所佔比例環比下降１﹒１５個百分點。



付款方式構成（按宗數計算）方面，按揭付款所佔比例環比回升３﹒７４個百分點至

５２﹒９１％。（ｊｑ）

