《中國房產》機構：廣州３月二手住宅網簽逾１萬套，環比增７３％

《經濟通通訊社３１日專訊》據廣州市房地產中介協會公眾號今日發布的消息，２０２５年
３月（統計周期：２月２６日至３月２５日），廣州市二手住宅共網簽１０８６６套、
１０８﹒４７萬平方米，環比顯著增長７３﹒０８％和７４﹒３４％。
２０２５年１－３月（統計周期：２０２４年１２月２６日至２０２５年３月２５日），廣
州市二手住宅共網簽２７１８２套、２７１﹒９０萬平方米，同比分別增長１９﹒８０％和
１９﹒５７％。
白雲區、增城區和從化區環比增長幅度分別達到９３﹒８２％、８６﹒５９％和
８５﹒６０％；荔灣區增長達８１﹒２９％；天河區增長幅度接近８０％；番禺區增長
７５﹒４１％；越秀區和海珠區的增長幅度均在７０％上下；黃埔區、花都區分別增長
５６﹒１０％、５４﹒２８％；南沙區增長幅度最小，但環比也有４１﹒２４％。
面積區間構成方面，６０－９０平方米、１２０－１４４平方米和１４４平方米及以上區間
所佔比例環比分別增長０﹒５６個、０﹒２０個和０﹒５０個百分點，反映改善型需求較活躍；
６０平方米以下區間所佔比例環比下降１﹒１５個百分點。
付款方式構成（按宗數計算）方面，按揭付款所佔比例環比回升３﹒７４個百分點至
５２﹒９１％。（ｊｑ）
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