《行業數據》信通院：２月國內市場手機出貨量同比增近３８％

《經濟通通訊社３１日專訊》中國信通院今日發布報告，２月，國內市場手機出貨量
１９６６﹒２萬部，同比增長３７﹒９％。其中，５Ｇ手機１７９８﹒２萬部，同比增長
４３﹒５％，在同期手機出貨量中佔比９１﹒５％。
１－２月，國內市場手機出貨量４６９０﹒５萬部，同比增長１﹒９％。其中，５Ｇ手機
４１６１﹒９萬部，同比增長７﹒６％，在同期手機出貨量中佔比８８﹒７％。（ｊｑ）
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
31/03/2025 17:07
《經濟通通訊社３１日專訊》中國信通院今日發布報告，２月，國內市場手機出貨量
１９６６﹒２萬部，同比增長３７﹒９％。其中，５Ｇ手機１７９８﹒２萬部，同比增長
４３﹒５％，在同期手機出貨量中佔比９１﹒５％。
１－２月，國內市場手機出貨量４６９０﹒５萬部，同比增長１﹒９％。其中，５Ｇ手機
４１６１﹒９萬部，同比增長７﹒６％，在同期手機出貨量中佔比８８﹒７％。（ｊｑ）
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
上一篇新聞︰31/03/2025 17:12 《中國要聞》財政部：減輕經營主體負擔，做到「陽光收費」
31/03/2025 17:49 【人行操作】３月ＭＬＦ餘額４１５７０億，與此前預告操作量相符
31/03/2025 17:39 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
31/03/2025 17:13 【人行操作】人行３月８０００億買斷式逆回購，無開展國債買賣
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N