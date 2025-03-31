《行業數據》信通院：２月國內市場手機出貨量同比增近３８％

《經濟通通訊社３１日專訊》中國信通院今日發布報告，２月，國內市場手機出貨量

１９６６﹒２萬部，同比增長３７﹒９％。其中，５Ｇ手機１７９８﹒２萬部，同比增長

４３﹒５％，在同期手機出貨量中佔比９１﹒５％。



１－２月，國內市場手機出貨量４６９０﹒５萬部，同比增長１﹒９％。其中，５Ｇ手機

４１６１﹒９萬部，同比增長７﹒６％，在同期手機出貨量中佔比８８﹒７％。（ｊｑ）

