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AH股新聞

31/03/2025 09:04

【傾力救市】財政部首發特別國債５千億，支持國有大行補充資本

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國財政部公布，按照黨中央和國務院決策部署，２０２５年
，財政部將發行首批特別國債５０００億元（人民幣．下同），積極支持中國銀行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）、中國建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、
交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）
（滬：６０１６５８）補充核心一級資本。
　
　　財政部指，此次資本補充工作將按照市場化、法治化原則穩妥推進。當前，國有大型商業銀
行經營發展穩健，資產質量穩定，撥備計提充足，主要監管指標均處於「健康區間」。通過發行
特別國債支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本，有利於進一步鞏固提升銀行的穩健經營
能力，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定的回報，有利於銀行更好發
揮服務實體經濟的主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。
　
　　中國銀行、建設銀行、交通銀行以及郵儲銀行分別在上交所公布，計劃向財政部等機構發行
Ａ股集資，募資規模上限分別為１６５０億元、１０５０億元、１２００億元、１３００億元，
總集資規模不超過５２００億元；其中，建行、中行發行對象為財政部，交行發行對象為財政部
、中國煙草、雙維投資，郵儲銀行發行對象為財政部、中國移動集團、中國船舶集團；四家銀行
均為溢價增發。（ｒｙ）

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