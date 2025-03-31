【傾力救市】國債補充資本不常見，中金：大行息差承壓有必要融資

《經濟通通訊社３１日專訊》中國財政部公布，按照黨中央和國務院決策部署，２０２５年

，財政部將發行首批特別國債５０００億元（人民幣．下同），積極支持中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）、中國建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、

交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）

（滬：６０１６５８）補充核心一級資本。



一般而言，商業銀行補充核心一級資本主要依賴內源性途徑如利潤留存積累，以及外源性方

式包括配股、定向增發、可轉債發行和引入戰略投資者等，而採用特別國債進行資本補充的方式

並不常見。



中金公司團隊指出，本輪注資是自２０１０年以來主要國有大行統籌推進的新一輪股權融資

，旨在應對資產和內生資本補充速度剪刀差背景下的資本壓力，核心一級資本僅能通過外部股權

融資和內生利潤補充，不能通過資本債券補充，而近年來國有大行息差和盈利承壓，因此有必要

尋求外部融資。



國有大行歷史上有三輪主要注資：１９９８年財政部發行特別國債向工、農、中、建四大行

注資２７００億元；２００３－２００７年財政部通過匯金公司向工商銀行、建設銀行、中國銀

行和交通銀行分別注資並實現ＡＨ兩地上市；２０１０年工、建、中、交四家國有行通過配股補

充資本；此後農業銀行、郵儲銀行、交通銀行陸續通過ＩＰＯ和定增等方式募資。



＊專家：通過增強資本基礎來支持國家政策和實體經濟＊



目前來看，六家國有大行的核心一級資本充足率，均高於監管最低要求。根據六家國有大行

最新披露的２０２４年財務數據，截至去年年末，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、

交通銀行和中國郵政儲蓄銀行的核心一級資本充足率分別為１４﹒１％、１１﹒４２％、

１２﹒２０％、１４﹒４８％、１０﹒２４％和９﹒５６％。



上海金融與發展實驗室主任、首席專家曾剛表示，此輪措施重點在於促進發展，期望通過增

強資本基礎來支持國家政策和實體經濟。他稱，盡管國有大行資本充足，但面臨經營環境壓力和

盈利能力下降，內源資本積累受限。注資有助於提升銀行服務能力，穩定資本市場，並提升估值

。長遠來看，國有大行需轉換經營理念，提高管理水平，實現風險、資本和收益的平衡。

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