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AH股新聞

31/03/2025 14:57

《中國要聞》政治局會議：中央巡視發現問題要嚴肅認真抓好整改

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中共中央政治局今日召開會議，審議《生態環境保護督察工作
條例》《關於二十屆中央第四輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。
　
　　會議指出，中央巡視組對部分中央和國家機關單位開展巡視，發現一些問題，要嚴肅認真抓
好整改。要提高政治站位，扎實履行黨中央賦予的職責使命，以實際行動做到「兩個維護」。要
強化政治擔當，堅持守正創新，加強頂層設計、總體謀劃，堅決推進各項改革任務落實。要加強
領導班子建設，著力解決亂作為、不作為、不敢為、不善為問題，推進領導幹部能上能下常態化
。要認真履行管黨治黨政治責任，堅持高標準、嚴要求，持之以恒正風肅紀反腐，建設風清氣正
的政治機關。
　
　　會議強調，２０２５年是推進巡視全覆蓋的關鍵一年，要堅持問題導向、嚴的基調，盯住重
點問題、重點領域、重點對象，加強對「一把手」和領導班子的監督。要堅持系統觀念、發揮綜
合監督作用，加強巡視與其他監督貫通協調，形成工作合力。要堅持實事求是、依規依紀依法，
準確把握政策，如實反映問題，強化紀律意識和法治意識，嚴格內部管理監督。
　
＊進一步壓實各地區各部門抓好美麗中國建設的政治責任＊
　
　　會議指出，中央生態環境保護督察是黨中央推進生態文明建設的一項重大舉措，從壓實各級
領導幹部生態環境保護政治責任入手，嚴肅查處一批破壞生態環境的重大典型案件，推動解決一
批人民群眾反映強烈的突出環境問題，取得良好效果。
　
　　會議強調，要堅持和加強黨對生態環境保護督察工作的領導，繼續發揮督察利劍作用，進一
步壓實各地區各部門抓好美麗中國建設的政治責任。要牢牢牽住責任制這個「牛鼻子」，強化大
局意識，保持嚴的基調，敢於動真碰硬，持續發現問題，認真解決問題，提高對黨中央生態文明
建設決策部署的執行力。要強化督察隊伍建設，加強規範管理，嚴明作風紀律。（ｃｔ）

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