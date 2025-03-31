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AH股新聞

31/03/2025 11:34

《Ａ股行情》ＰＭＩ優沒提振，滬指半日跌近１％創業板跌１﹒８％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，３月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）升至
５０﹒５％，較２月上升０﹒３個百分點，創１２個月以來新高，顯示製造業擴張動能增強。數
據好，對股市卻無提振，滬綜指上午收跌０﹒９７％，報３３１８﹒７７點，創業板指挫
１﹒８２％，深成指跌１﹒６６％。滬深兩市本日成交７７３８億元（人民幣．下同），較上個
交易日同時段增量５４７億元或７﹒６％。
　
　　板塊上看，銀行股逆勢活躍，建設銀行（滬：６０１９３９）升超３％，中國銀行
（滬：６０１９８８）漲１﹒５％，交通銀行（滬：６０１３２８）升近１％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）升０﹒８％。財政部將發行首批特別國債５０００億元支持四大行補充核
心一級資本。中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等四家國有商業銀行亦於３月３０日發
布公告，確認獲得財政部等戰略性投資，募資規模上限分別為１６５０億元、１０５０億元、
１２００億元、１３００億元。
　
　　現貨黃金價格一度飆至每盎司３１０６﹒５０美元，創下歷史新高。金價今年已上漲超過
１８％。這反映出市場對經濟不穩定、地緣政治動盪以及通膨風險的擔憂日益加劇。滬深黃金股
持續走高，西部黃金（滬：６０１０６９）彈８﹒２％，曉程科技（深：３００１３９）升近
５％。
　
　　下跌方面，海洋經濟概念半日挫逾４﹒６％，機器人概念股下調４﹒３％。個股普跌，滬深
超４５００隻個股飄綠。（ｒｙ）

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