《Ａ股行情》ＰＭＩ優沒提振，滬指半日跌近１％創業板跌１﹒８％

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，３月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）升至

５０﹒５％，較２月上升０﹒３個百分點，創１２個月以來新高，顯示製造業擴張動能增強。數

據好，對股市卻無提振，滬綜指上午收跌０﹒９７％，報３３１８﹒７７點，創業板指挫

１﹒８２％，深成指跌１﹒６６％。滬深兩市本日成交７７３８億元（人民幣．下同），較上個

交易日同時段增量５４７億元或７﹒６％。



板塊上看，銀行股逆勢活躍，建設銀行（滬：６０１９３９）升超３％，中國銀行

（滬：６０１９８８）漲１﹒５％，交通銀行（滬：６０１３２８）升近１％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升０﹒８％。財政部將發行首批特別國債５０００億元支持四大行補充核

心一級資本。中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等四家國有商業銀行亦於３月３０日發

布公告，確認獲得財政部等戰略性投資，募資規模上限分別為１６５０億元、１０５０億元、

１２００億元、１３００億元。



現貨黃金價格一度飆至每盎司３１０６﹒５０美元，創下歷史新高。金價今年已上漲超過

１８％。這反映出市場對經濟不穩定、地緣政治動盪以及通膨風險的擔憂日益加劇。滬深黃金股

持續走高，西部黃金（滬：６０１０６９）彈８﹒２％，曉程科技（深：３００１３９）升近

５％。



下跌方面，海洋經濟概念半日挫逾４﹒６％，機器人概念股下調４﹒３％。個股普跌，滬深

超４５００隻個股飄綠。（ｒｙ）

