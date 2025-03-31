《Ａ股行情》內銀獲撐ＰＭＩ升，滬指收跌０﹒５％全月升０﹒４％

《經濟通通訊社３１日專訊》中國３月官方製造業ＰＭＩ升至５０﹒５％，創一年高位，連

續２個月景氣回升。惟滬深股市延續調整態勢，滬綜指在３月最後一個交易日收跌０﹒４６％，

報３３３５﹒７５點，深成指也跌０﹒９７％，創業板指挫１﹒１５％。有券商分析，３月經濟

數據較好但是修復動能還不強，二季度尤其是４月的經濟壓力較大，主要是美國關稅對出口的影

響，國內政策也是空窗期。



成交略有回暖，滬深兩市全天交易額１﹒２２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加

１０２６億元或９﹒２％。個股跌多漲少，兩市超３８００隻個股下跌。板塊方面，海洋經濟概

念挫３﹒６％最傷，航空、旅遊等板塊跌幅靠前。



雖然美股暴跌以及關稅憂慮對風險情緒有所衝擊，但分析人士認為，中國的積極政策也在不

斷出台對沖，過去周末國有四大行就發布增發Ａ股集資公告，總規模不超過５２００億元，將獲

財政部支持補充核心一級資本。銀行股今日逆市上行，建行（滬：６０１９３９）收漲３﹒６％

，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒８％，交行（滬：６０１３２８）揚１﹒２％，郵儲銀

行（滬：６０１６５８）微升０﹒２％。



回顧本月，中美貿易紛爭持續，美國對中國加徵２０％關稅生效，中國從加關稅、暫停進口

及制裁美企等方面祭出反制措施。全國兩會召開，今年中國經濟增長目標定在５％左右，赤字率

擬按４％左右安排，並首次把穩住樓市股市寫進政府工作報告；此外，今年ＣＰＩ目標罕見下調

到２％。分析認為，兩會釋出政府提振市場信心的意圖及穩增長的決心，政策利好下，滬指連升

三日（３月４至６日）共２％。



數據上看，中國２０２５年經濟開局平穩，１－２月工業增加值及固定資產投資同比增幅均

好於預期，同期消費增速比上年全年加快０﹒５個百分點；最新公布的３月ＰＭＩ創１２個月新

高。滬綜指全月升幅０﹒４５％，連升兩月累計升幅逾２﹒６％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８８７﹒３１ －０﹒７１

上證指數 ３３３５﹒７５ －０﹒４６ ５３１４﹒７６

深證成指 １０５０４﹒３３ －０﹒９７ ６９００﹒５４

創業板指 ２１０３﹒７０ －１﹒１５

科創５０ １０２２﹒７１ －０﹒６６

Ｂ股指數 ２７２﹒７４ －０﹒１４ １﹒７１

深證Ｂ指 １２１９﹒５１ －０﹒６７ ０﹒５９

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