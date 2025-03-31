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AH股新聞

31/03/2025 15:07

《Ａ股行情》內銀獲撐ＰＭＩ升，滬指收跌０﹒５％全月升０﹒４％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國３月官方製造業ＰＭＩ升至５０﹒５％，創一年高位，連
續２個月景氣回升。惟滬深股市延續調整態勢，滬綜指在３月最後一個交易日收跌０﹒４６％，
報３３３５﹒７５點，深成指也跌０﹒９７％，創業板指挫１﹒１５％。有券商分析，３月經濟
數據較好但是修復動能還不強，二季度尤其是４月的經濟壓力較大，主要是美國關稅對出口的影
響，國內政策也是空窗期。
　
　　成交略有回暖，滬深兩市全天交易額１﹒２２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加
１０２６億元或９﹒２％。個股跌多漲少，兩市超３８００隻個股下跌。板塊方面，海洋經濟概
念挫３﹒６％最傷，航空、旅遊等板塊跌幅靠前。
　
　　雖然美股暴跌以及關稅憂慮對風險情緒有所衝擊，但分析人士認為，中國的積極政策也在不
斷出台對沖，過去周末國有四大行就發布增發Ａ股集資公告，總規模不超過５２００億元，將獲
財政部支持補充核心一級資本。銀行股今日逆市上行，建行（滬：６０１９３９）收漲３﹒６％
，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒８％，交行（滬：６０１３２８）揚１﹒２％，郵儲銀
行（滬：６０１６５８）微升０﹒２％。
　
　　回顧本月，中美貿易紛爭持續，美國對中國加徵２０％關稅生效，中國從加關稅、暫停進口
及制裁美企等方面祭出反制措施。全國兩會召開，今年中國經濟增長目標定在５％左右，赤字率
擬按４％左右安排，並首次把穩住樓市股市寫進政府工作報告；此外，今年ＣＰＩ目標罕見下調
到２％。分析認為，兩會釋出政府提振市場信心的意圖及穩增長的決心，政策利好下，滬指連升
三日（３月４至６日）共２％。
　
　　數據上看，中國２０２５年經濟開局平穩，１－２月工業增加值及固定資產投資同比增幅均
好於預期，同期消費增速比上年全年加快０﹒５個百分點；最新公布的３月ＰＭＩ創１２個月新
高。滬綜指全月升幅０﹒４５％，連升兩月累計升幅逾２﹒６％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８８７﹒３１　　－０﹒７１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３３５﹒７５　　－０﹒４６　　　　５３１４﹒７６　　
　　深證成指　　１０５０４﹒３３　－０﹒９７　　　　６９００﹒５４　　
　　創業板指　　２１０３﹒７０　　－１﹒１５　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０２２﹒７１　　－０﹒６６　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２７２﹒７４　　－０﹒１４　　　　　１﹒７１　　　　
　　深證Ｂ指　　１２１９﹒５１　　－０﹒６７　　　　　０﹒５９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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