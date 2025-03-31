《海納智見－荀玉根》解讀政府工作報告：政策加力，經濟向「新」

《海納智見》２０２５年３月５日，十四屆全國人大三次會議在北京召開。今年的《政府工

作報告》釋放了哪些信號？政策如何發力？與往年有何不同？



經濟目標有何變化？２０２５年ＧＤＰ目標增速５％左右，自２０２３年以來保持不變。增

長目標持平，即可以引導社會預期，保持經濟穩定增長，也有利于政策的可持續性，以便與「十

五五」規劃相銜接。２０２５年ＣＰＩ目標增速２％左右，自２０１５年以來長期保持３％之後

首次調降。物價目標下調不等于降低要求，推動物價溫和上漲還需要政策更加積極，預計邊際加

力，逐步加碼。此外，就業目標持平，能耗目標小幅上調。



積極財政怎麼發力？２０２５年預算赤字率升至４％，赤字規模增至５﹒６６萬億元，新增

專項債擴至４﹒４萬億元，超長期特別國債追加至１﹒３萬億，總體資金相比２０２４年增加超

過２﹒９萬億元，力度明顯提升。財政方向聚焦三條主綫。一是，超長期特別國債加碼「兩新」

、「兩重」領域，同時補充銀行資本金。二是，部分專項債的使用重回土地儲備和房地產相關領

域。三是，專項債券投向或向新興產業基建邊際傾斜。此外，財政留足政策空間，如果下半年穩

增長仍有壓力，不排除進一步提升財政力度的可能。



寬鬆貨幣什麼節奏？貨幣政策延續穩健寬鬆方向，保持流動性充裕。我們認為，降準降息或

根據經濟金融形勢、金融市場運行情況適時推進。短期來說，經濟在去年四季度以來表現較好，

降息可能性不大。中期來看，貨幣寬鬆方向明確，但不會大水漫灌式強刺激，降準降息節奏或漸

進式、小步伐推進。



「供給端」為何調整？一是，綜合整治「內捲式」競爭。用好市場化、法治化手段，促進新

能源汽車、鋰電池和光伏產品等「新三樣」產業健康發展。二是，作為「十四五」規劃收官之年

，節能降碳或繼續推進。與以往供給側改革相比，本輪改革或更多依靠市場化方式主導。



改革深化和產業政策還需關注哪些？報告提出十大任務，亮點之處在于：第一，「擴內需」

由去年的第三位置移居首位。第二，「推動標誌性改革舉措加快落地」是相比去年的新增內容。

第三，生態方面「降碳減污擴綠增長」相比去年更加清晰。具體來看，財政關注零基預算改革提

速，旨在騰出財力，增強對重大戰略任務和基本民生的財力保障等。金融亮點在于推動中長期資

金入市，預計資本市場資金供給與結構有望改善。此外，產業政策還需關注對科技創新、普惠養

老和托育服務的支持。



承上啟下之年。２０２５年要高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好

開局打牢基礎。我們認為，宏觀政策方向不斷積極，但不會大水漫灌式的強刺激。政策發力以「

高質量發展」為前提，傳統經濟要「穩」，新經濟要「進」，而動力源於深化改革，所以供給端

的調整和標誌性改革值得關注值得期待。



風險提示：地緣政治不確定性，政策不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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