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AH股新聞

31/03/2025 10:11

《Ａ股焦點》中鐵ＡＨ齊挫，曼谷參建大樓地震倒塌泰國當局要徹查

　　《經濟通通訊社３１日專訊》泰國曼谷翟道翟區一座中國中鐵（００３９０）（滬
６０１３９０）旗下中鐵十局參與興建、並已到封頂階段的３０層泰國審計署辦公大樓，上周五
（２８日）在緬甸強震期間迅速倒塌。據當地媒體報道，倒塌大樓截至昨日（３０日）下午，已
有１１人死亡，１８人受傷，７６人失蹤。泰國當局已經展開調查，有官員說在現場的鋼筋中發
現異樣。泰國副總理兼內政部長阿努廷昨日與中國駐泰國大使韓志強，以及中國應急管理部的專
家會面。阿努廷會後表示，合作興建大樓的泰國及中國財團要對倒塌事件共同承擔責任，又指中
國承建商不准進入塌樓現場。
　
　　此外，泰國警方證實，４名中國人在２９日，即地震後一日進入倒塌大樓現場取走一批文件
。警方說，他們為參建財團的其中一間公司工作，持有工作許可證，取走文件包括承建商及分判
商的資料，聲稱為保險索償做準備。他們接受問話後暫時獲釋，將會面臨起訴。
　
　　泰國審計署辦公大樓項目由意大利－泰國發展公共有限公司和中國鐵路第十局（泰國）有限
公司組成的合資企業，於２０２０年開工興建，總經費約２１﹒３６億泰銖。泰國審計署副審計
長素提蓬．本尼迪表示，這棟大樓去年４月才由中鐵十局舉辦主體結構封頂儀式，當時被視為工
程順利推進的象徵，可惜不到一年便遭遇罕見強震，令人唏噓。
　
　　受負面因素影響，加上最新公布去年全年純利２７８﹒８７億元人民幣，按年跌１６﹒７％
，中鐵股價受壓，Ａ股目前跌約２﹒８％，報５﹒６６元；Ｈ股重挫７﹒６％。（ｒｙ，ｃｔ）

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