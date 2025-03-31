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AH股新聞

31/03/2025 13:55

【ＦＯＣＵＳ】內銀歲月靜好藏三「雷」，財政部注資用心良苦

　　【ＦＯＣＵＳ】六大「國有行」（工、農、中、建、交、郵儲）去年不良貸款率全數低於
１﹒３５％，但加厚資本「安全墊」的動作卻絲毫未見鬆懈。其中，中行、建行、交行、郵儲行
，最新宣布溢價定向增發Ａ股，募資總計不逾５２００億元（人民幣．下同）；財政部時隔２７
年再祭出特別國債，為其補充核心一級資本背書，可謂用心良苦。
　
＊淨息差新低，不良個人貸款添暗湧＊
　
　　中行（０３９６８）、建行（００９３９）、交行（０３３２８）、郵儲行（０１６５８）
去年分別淨賺逾２３７８億、３３５５億、９３５億、８６４億，不良率分別錄１﹒２５％、
１﹒３４％、１﹒３１％、０﹒９％－－惟歲月靜好背後，是商業銀行錄歷史新低的淨息差
（１﹒５２％），創記錄的不良資產處置規模（去年３﹒８萬億），逆勢攀升的個人貸款不良率
－－三者無不威脅金融機構的命脈，資本。
　
　　其中，淨息差新低限制銀行通過內源性途徑補充資本的能力，不良資產處置侵蝕核心一級資
本，而不良個人貸款攀升更如高懸的達摩克利斯之劍。
　
　　銀行業信貸資產登記流轉中心數據顯示，去年個人不良貸款轉讓涉及的未償本息達
２８６１﹒９億元，平均折扣率低至４﹒８％。上述涉及個人經營貸、房貸、消費貸、信用卡等
的呆壞帳，在去年底逾２４萬億經營貸、逾２１萬億消費貸（不含房貸）餘額前，注定只是冰山
一角。
　
＊溢價發行增信心，利未來信貸投放＊
　
　　何解？最有說服力的當推央媽本月公布的「第四季城鎮儲戶問卷調查報告」，逾半
（５２﹒１％）受訪居民認為就業「形勢嚴峻、就業難╱看不准」，收入信心指數錄２００８年
以來最低，傾向更多儲蓄的比例續位於６０％以上，遠高於２００８年時的４５％左右。
　
　　就業前景艱難、收入預期下降、房地產財富效應不再，都恐指向未來更多的個人貸款違約。
上述四家增發募資的銀行年報就顯示，截至去年底，交行、中行、郵儲行的個人貸款逾期╱不良
餘額分別為５８８﹒２１億元、５８６﹒９５億元、６０６﹒６３億元，建行不良個人貸款（包
括房貸、信用卡、經營貸、消費貸）金額８４４﹒４９億元。
　
　　鑑於此，不難理解今次有財政部領銜背書的增發，全數為溢價發行（８﹒８％－２１﹒５％
），加上多家銀行據報４月起上調消費貸利率至不低於３％，都旨在增強市場對銀行資本充足、
盈利前景的信心，為未來擴大戰略行業信貸投放，支持５％左右全年增長目標掃清顧慮。

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