四家國有大行擬向財政部等發Ａ股集資最多５２００億元人民幣

《經濟通通訊社３１日專訊》內地四家國有大行計劃向中國財政部等機構發行Ａ股集資，總

規模不超過５２００億元人民幣，均表示募資所得用於增加核心一級資本，及更好服務實體經濟

。



中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，擬以每股６﹒０５元（人民幣．下同

）發行約２７２﹒７２億股Ａ股予獨立第三方財政部，集資不超過１６５０億元，扣除費用後將

全部用於補充核心一級資本，而財政部直接持有擴大後股本約８﹒４８％，成為第二大股東。



中行指，與財政部簽訂附條件生效的股份認購協議，擬以現金方式全額認購本發行的股票。

財政部不構成該行關聯方。至於新Ａ股定價不低於基準日前２０個交易日Ａ股平均價的８０％。

此外，為滿足該業務持續穩健發展的需要，考慮資本市場的實際情況，特提請股東大會審議批准

發行新股一般性授權。



＊建行集資逾千億＊



建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布，建議以每股９﹒２７元發行約

１１３﹒２６億股Ａ股予獨立財政部，集資不超過１０５０億元，扣除費用後將全部用於補充核

心一級資本，該行將尋股東特別授權發行Ａ股。目前財政部未持有該行股份。新Ａ股定價不低於

基準日前２０個交易日Ａ股平均價的８０％，設有５年限售期，而新Ａ股佔發行前總股本不超過

３０％。



＊郵儲行配發Ａ股予三央企＊



郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布，建議以每股６﹒３２元發行約

２０５﹒７億股Ａ股予財政部、中國移動集團及中國船舶集團，集資１３００億元，扣除費用後

將全部用於補充核心一級資本。



郵儲行指，財政部、中國移動集團及中國船舶集團認購額分別為１１７５﹒８億元、

７８﹒５億元及４５﹒７億元，財政部持１５﹒５４％股權成第二大股東，中國移動集團持股由

６﹒８３％攤薄至６﹒７％，以及中國船舶集團持股由３﹒９７％攤薄至３﹒８９％，新Ａ股定

價不低於基準日前２０個交易日Ａ股平均價的８０％。郵儲行表示，在引入中國移動集團及中國

船舶集團為戰略投資者後，並訂立戰略合作協議。



＊交通銀行擬籌最多１２００億人幣＊



交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，建議通過特別授權，以每股８﹒７１

元（人民幣．下同）（約９﹒４１港元）發行約１３７﹒７７億股Ａ股予財政部、中國煙草和中

國煙草附屬雙維，集資不超過１２００億元（約１２９６億港元），扣除費用後將全部用於補充

核心一級資本。



該集團指，新Ａ股佔擴大後股本約１５﹒６５％，其中財政部斥１１２４﹒２億元認購

１２９０，而中國煙草和雙維共斥７５﹒８億元認購８﹒６９億股新Ａ股，財政部所持股權由

２３﹒８８％上升至３４﹒８％，而中國煙草持股由３﹒３３％升至４﹒１９％。該集團將申請

清洗豁免。至於新Ａ股定價不低於基準日前２０個交易日Ａ股平均價的８０％。該集團指，發新

Ａ股以進一步充實資本，提升資本充足水平，需要合理利用外源性融資工具補充核心一級資本，

以更好地滿足境內外資本監管要求，進一步增強風險抵禦能力。（ｗｈ）

