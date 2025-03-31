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AH股新聞

31/03/2025 07:52

《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社３１日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（２８日）「滬股通」及
「深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１００７﹒０９
貴州茅台　（６００５１９）　　　９８５﹒５９
紫金礦業　（６０１８９９）　　　８７５﹒７１
寒武紀　　（６８８２５６）　　　７７８﹒６５
郵儲銀行　（６０１６５８）　　　７１３﹒８８
招商銀行　（６０００３６）　　　６６７﹒７５
中微公司　（６８８０１２）　　　６５０﹒７６
海爾智家　（６００６９０）　　　５４１﹒９６
寶豐能源　（６００９８９）　　　５３７﹒１６
長江電力　（６００９００）　　　５２０﹒９３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１６５３﹒５５
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）１２７２﹒６３
北方華創　　　　　　　（００２３７１）　８６０﹒６８
東方財富　　　　　　　（３０００５９）　６５３﹒３２
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　５８１﹒３４
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　５３０﹒４４
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）　５２８﹒０９
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）　５１４﹒２０
濰柴動力　　　　　　　（０００３３８）　５０１﹒９６
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）　４７９﹒５６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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