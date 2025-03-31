《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社３１日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（２８日）「滬股通」及

「深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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恒瑞醫藥 （６００２７６） １００７﹒０９

貴州茅台 （６００５１９） ９８５﹒５９

紫金礦業 （６０１８９９） ８７５﹒７１

寒武紀 （６８８２５６） ７７８﹒６５

郵儲銀行 （６０１６５８） ７１３﹒８８

招商銀行 （６０００３６） ６６７﹒７５

中微公司 （６８８０１２） ６５０﹒７６

海爾智家 （６００６９０） ５４１﹒９６

寶豐能源 （６００９８９） ５３７﹒１６

長江電力 （６００９００） ５２０﹒９３

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４）１６５３﹒５５

寧德時代 （３００７５０）１２７２﹒６３

北方華創 （００２３７１） ８６０﹒６８

東方財富 （３０００５９） ６５３﹒３２

美的集團 （０００３３３） ５８１﹒３４

立訊精密 （００２４７５） ５３０﹒４４

五糧液 （０００８５８） ５２８﹒０９

陽光電源 （３００２７４） ５１４﹒２０

濰柴動力 （０００３３８） ５０１﹒９６

勝宏科技 （３００４７６） ４７９﹒５６

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（以上數字取小數點後兩個位）

