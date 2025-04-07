【關稅戰】大摩列３０家對等關稅重災中資股，藥明系聯想被點名

《經濟通通訊社７日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，連同２月至３月加徵的２０％關稅

，以及原有關稅，美國對中國的加權關稅稅率最高達６５％，為全球最高之一，正當市場在消化

對等關稅的潛在經濟影響和評估中國反制措施，中資股將變得更為波動，並列出３０家對等關稅

重災股。



該行指出，目前追蹤分析的３０家中資股，全數股份的美國相關收入佔比都達３０％以上

，當中以泉峰控股（０２２８５）的７７％最高，另外多家香港大型股或恒指藍籌股都在名單之

內，例如萬洲國際（００２８８）、比亞迪電子（００２８５）、聯想集團（００９９２）、中

遠海運（０１９１９），而藥明系三家股份－藥明康德（０２３５９）、藥明生物

（０２２６９）、藥明合聯（０２２６８）齊被點名。



該行認為，在中美角力升級的情景中，Ａ股市場將較離岸中資股市場更為穩定，因Ａ股投資

者散戶比例較高和難以接觸離岸市場，Ａ股以往都對中美角力消息較不敏感，並以上周四市場表

現為例，正當恒指跌１﹒６％和美國標指跌３﹒１％，滬深３００指數單日只跌０﹒６％，大摩

建議中資股投資者可以轉投更多倉位至Ａ股市場，國際投資者組合也可以增加Ａ股配置以達到多

元化效果。



該行相信，北京當局會加快推出早前已預告的２萬億元人民幣刺激，並在形勢較預期差時推

出新一輪刺激方案，但估計難以抵銷關稅衝擊，令該行下調今年中國經濟增長４﹒５％的機會提

高。（ｂｎ）



表列相關股份評級及美國相關收入佔比：



投資評級 美國相關收入佔比

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泉峰控股（０２２８５） 與大市同步 ７７％

凱萊英（０６８２１） 與大市同步 ６８％

康龍化成（０３７５９） 增持 ６５％

萬洲國際（００２８８） 增持 ５８％

藥明康德（０２３５９） 增持 ５５％

藥明生物（０２２６９） 增持 ５４％

金斯瑞（０１５４８） 增持 ５２％

比亞迪電子（００２８５） 增持 ５０％

藥明合聯（０２２６８） 增持 ３７％

聯想集團（００９９２） 增持 ３５％

海爾智家（０６６９０） 與大市同步 ３２％

中遠海運（０１９１９） 減持 ３１％

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