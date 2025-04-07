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AH股新聞

07/04/2025 08:30

【關稅戰】官媒：集中精力辦好自己的事，增強應對美關稅衝擊信心

　　《經濟通通訊社７日專訊》官媒《人民日報》４月６日發布評論員文章《集中精力辦好自己
的事，增強有效應對美關稅衝擊的信心》。文章指出，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政
策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台；財政政策已明確要加大支出強度、加快支出進度，
財政赤字、專項債、特別國債等視情仍有進一步擴張空間；將以超常規力度提振國內消費，加快
落實既定政策，並適時出台一批儲備政策；以實實在在的政策措施堅決穩住資本市場，穩定市場
信心。我們有集中力量辦大事的制度優勢，一定能夠化危為機、行穩致遠。
　
＊中國對美市場依賴已在下降＊
　
　　文章指出，此次美國政府對中國加徵３４％的關稅，加上此前加徵的關稅，將嚴重抑制雙邊
貿易，短期內不可避免地對中國出口造成負面影響，加大經濟下行壓力。但要看到，中國是超大
規模經濟體，面對美國的關稅具有強大的抗壓能力。近年來，中國對美市場依賴已在下降，對美
出口佔全部出口的份額已從２０１８年的１９﹒２％降至２０２４年的１４﹒７％。美國內不少
產品對我依存度較高。當前美國不僅在很多消費品上離不開中國，很多投資品和中間產品也需要
從中國進口，有若干品類依存度超過５０％，短期內在國際市場上很難找到替代來源。在全球產
供鏈深度交融的大背景下，中美貿易不可能完全中斷。新興市場經貿合作潛力巨大，２０１８年
以來，中國對東盟出口佔比由１２﹒８％提升到１６﹒４％，對共建「一帶一路」國家出口佔比
由３８﹒７％提升到４７﹒８％，且保持較快增長勢頭。
　
　　據統計，２０２４年中國有出口實績的數十萬家企業中，接近８５％的企業同時開展內銷業
務，內銷金額佔銷售總額的近７５％。國家正加快打通「出口轉內銷」政策堵點、卡點，擴內需
各項政策也在加力擴圍，內需市場的容納效應將日益顯現。（ｃｔ）
　
　

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票

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