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AH股新聞

07/04/2025 10:30

【關稅戰】中國社科院撤「公共政策研究中心」，中心學者批評關稅

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國強硬反制美國對等關稅之際，中國社會科學院經濟研究所發
布聲明稱，自２０２５年４月２日起，正式撤銷「中國社會科學院公共政策研究中心」，該中心
官網、平台也在６日關閉，其微信公眾號註銷。在此之前，該中心學者賀濱在社群平台發文，批
評中方同等加關稅的反制措施。
　
　　中國社會科學院經濟研究所聲明稱，這個中心本來就是沒有獨立法人資格的非實體研究中心
，不涉及實體資產。接下來原本的科研項目交給經濟所統籌處理，所內兼職研究人員回歸原部門
，「外聘人員依法解除聘用關係，外聘專家合作關係自動終止」。
　
　　此前，多家自媒體轉載微信朋友圈的截圖，署名「賀濱　中國社科院公共政策中心」的網友
對於中方提出對所有美國進口商品加徵３４％關稅的新聞提出批評。他寫道：「這是完全錯誤的
『反制』措施，相當於『你敢打你老婆，我就打我老婆』。美國提高關稅是搬石頭砸自己的腳，
我們就不應該也砸自己的腳。正確的反制措施是對所有國家的進口商品實施單方零關稅。」不過
，他的這番說法，被一些網友認為是「投降論」而加以批評。（ｅｗ）

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