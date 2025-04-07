【關稅戰】商務部召開美資企業圓桌會，冀美企澄清因果採務實行動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國在４月４日強力回應美國最新的對等關

稅後，４月６日，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激主持召開美資企業圓桌會。特斯

拉、ＧＥ醫療、美敦力等２０餘家美資企業代表參會。凌激強調，中方反制措施既是堅定維護包

括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。關稅問題的

根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球

產供鏈穩定，促進合作共贏。



＊中國過去是、現在是、將來也必然是外商投資沃土＊



凌激表示，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨

困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會愈開愈大，利用外資的政策沒有變也不會變。商務部

將一如既往為包括美資企業在內的在華外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推

動解決外資企業問題訴求。中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃

土。



與會企業代表表示，通過本次會議充分認識中國政府貫徹落實中國國家主席習近平３月２８

日重要講話精神一以貫之，將及時向總部報告。會上，企業代表反映了當前投資經營中遇到的問

題，中國商務部相關司局負責人現場逐一回應。



４月２日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收３４％的對等關稅。４月４日，中方宣布對原

產於美國的進口商品加徵３４％稅率，同時，商務部、海關總署、國家市場監管總局連環出招，

宣布多項反制措施。包括對中重稀土相關物項實施出口管制、將１６家美國實體列入出口管制管

控名單、對進口醫用ＣＴ球管發起反傾銷立案調查，對涉違反反壟斷法的杜邦中國集團依法立案

調查等等。

