《打擊貪腐》違規干預執紀活動，海南省紀委原副書記陳笑波被雙開

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中央紀委國家監委通報，對海南省紀委原副

書記、省監委原副主任陳笑波嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，陳笑波嚴重違反黨

的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，

決定給予陳笑波開除黨籍、開除公職處分；終止其海南省第八次黨代會代表資格；收繳其違紀違

法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



＊通過民間借貸獲取大額回報，違規干預執紀執法活動＊



通報稱，經查，陳笑波喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，大搞迷信活動；罔顧

中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；無視組織原則，不按規定報告個人有關

事項，在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔

底線失守，違規收受禮金，利用職權或者職務上的影響為親友經營活動謀取利益，通過民間借貸

獲取大額回報；違規干預執紀執法活動，洩露工作秘密；貪欲膨脹，將公權力異化為謀取私利的

工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在土地購置、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額

財物。

