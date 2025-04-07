《駐京專電》北京醫保局：今年重點儲備不少於１０家擬上市醫企

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京市醫保局等九部門印發通知，其中在加

強創新醫藥投融資支持方面，提出加強企業上市融資服務，做好企業上市儲備，按照儲備一批、

申報一批、上市一批目標，２０２５年重點儲備和服務不少於１０家北京市擬上市醫藥企業，推

動其在北交所等市場的上市進程。



＊支持至少１０個行業場景模型開發應用＊



該份《北京市支持創新醫藥高質量發展若干措施（２０２５年）》提出３２條工作舉措，其

中還提到，鼓勵企業在京設立人工智能研發中心，加強數據需求對接，開展人工智能賦能新靶點

發現、新機制探索、化合物篩選、病例隨訪等研究。建設醫療健康行業大模型測評體系，面向

ＡＩ＋病理、ＡＩ＋醫學影像、ＡＩ＋輔助診斷、ＡＩ＋手術規劃、ＡＩ＋製藥等方向，支持不

少於１０個場景的模型開發應用。推進人工智能技術應用，完善監管評價措施，促進人工智能＋

醫療健康融合創新規範發展。開展互聯網診療首診試點。



《措施》並提出，臨床試驗項目啟動整體用時進一步壓縮至２０周以內、啟動建設重點專病

全自動智能化生物樣本庫、開展已上市藥物擴大臨床適應症研究使用、新獲批創新藥械產品數量

不少於１５個、支持境外藥品上市許可持有人跨境分段生產、國家醫保談判藥品直接納入醫療機

構藥品目錄、部署ＡＩ＋病理和ＡＩ＋制藥等場景模型開發、構建５００億元人民幣規模醫藥健

康產業基金等多項工作任務。

