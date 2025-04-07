《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社７日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首十

大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ６０４８﹒４６

招商銀行 （６０００３６） ２４６７﹒６０

長江電力 （６００９００） ２３６６﹒３５

紫金礦業 （６０１８９９） １９３９﹒５１

中國平安 （６０１３１８） １８２７﹒７７

恒瑞醫藥 （６００２７６） １８１８﹒１５

寒武紀 （６８８２５６） １６５６﹒４２

工商銀行 （６０１３９８） １４４２﹒９２

農業銀行 （６０１２８８） １３１２﹒３５

海光信息 （６８８０４１） １２２７﹒０１

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）５１９７﹒８３

比亞迪 （００２５９４）３１５５﹒５８

美的集團 （０００３３３）２４７９﹒５４

東方財富 （３０００５９）１９６７﹒５５

五糧液 （０００８５８）１８９３﹒６１

北方華創 （００２３７１）１７７３﹒２６

中際旭創 （３００３０８）１２６６﹒６７

匯川技術 （３００１２４）１１９７﹒９４

勝宏科技 （３００４７６）１０６０﹒１４

格力電器 （０００６５１）１０２９﹒６０

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（以上數字取小數點後兩個位）

