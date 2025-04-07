《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監稱加力支持優質民企做強做優

《經濟通通訊社７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅定不移推進高水平對外開放 維護多邊主義

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４月２日，美國對外宣布實施所謂「對等關稅」計劃，挑起全球範圍貿易戰，引發國際社會強烈

反應，包括美國在內的全球金融市場大幅震蕩。中國在第一時間堅決實施必要的反制措施，與國

際社會一道共同反對美國關稅霸凌霸道行為，堅決捍衛多邊主義和經濟全球化。



中證監：加力支持優質民營企業做強做優做大

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中證監主席吳清近日表示，中證監將以深化資本市場投融資綜合改革為牽引，加快推進新一輪資

本市場改革開放。尊重市場規律，切實提升資本市場的包容性、適應性，持續增強規則的透明度

、可預期性，進一步完善全鏈條全生命周期的多層次市場服務體系，加力支持優質民營企業做強

做優做大。



濃郁春意點亮文旅新意

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交通運輸部４月５日發布的數據顯示，今年清明假期首日（４月４日），全社會跨區域人員流動

量為２﹒８７億人次，較２０２４年同期增長９﹒７％。多個旅遊平台數據顯示，清明假期期間

，短途周邊遊升溫，「高鐵＋」出遊受追捧，賞花遊成「頂流」。專家表示，清明假期，旅客流

量帶來消費增量，濃郁春意點亮文旅「新意」。在清明小長假期間出現的旅遊新熱點，有望成為

全年文旅消費的先導性指標。





《上海證券報》



堅定不移推進高水平對外開放 維護多邊主義

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４月２日，美國對外宣布實施所謂「對等關稅」計劃，挑起全球範圍貿易戰，引發國際社會強烈

反應，包括美國在內的全球金融市場大幅震蕩。中國在第一時間堅決實施必要的反制措施，與國

際社會一道共同反對美國關稅霸凌霸道行為，堅決捍衛多邊主義和經濟全球化。



中證監：加力支持優質民營企業做強做優做大

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據中證監４月３日發布的消息，為深入貫徹落實中央經濟工作會議和民營企業座談會精神，進一

步全面深化資本市場改革，更好服務科技創新和民營經濟高質量發展，中證監黨委書記、主席吳

清近日在北京召開專題座談會，強調中證監將進一步完善全鏈條全生命周期的多層次市場服務體

系，加力支持優質民營企業做強做優做大。



清明假期帶動「春日經濟」 文旅熱折射消費市場巨大潛力

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剛剛過去的清明假期，不少居民走出家門，周邊遊、短途遊熱度攀升，「賞花遊」、「採茶遊」

「民俗遊」等「旅行＋」玩法受到青睞，銀發群體出遊熱情高漲。各地還推出了郵輪旅遊、「跟

著演出去旅行」等多彩活動，進一步助推春日旅遊熱潮。專家分析，我國服務消費潛力巨大，將

有力支撐消費市場持續回升向好。





《證券時報》



杭州土拍火在「產城融合」

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因「六小龍」火出圈的杭州在今年迎來土拍市場的持續升溫。一季度，杭州住宅用地成交金額高

達５９５﹒１億元，同比大漲１４９％，創近三年季度新高，排名全國第一；平均溢價率

４３﹒２％，最高溢價率高達１１５﹒４％。亮眼數據的背後，深刻反映了杭州產業驅動型城市

發展的內在邏輯。近年來，杭州在持續做強數字經濟核心產業的同時，推動數字經濟與制造業深

度融合，加速培育新興產業和未來產業。



滬深北交易所公示新一屆上市委、重組委候選人名單

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４月６日，滬深北證券交易所公告了新一屆「兩委」（上市委和重組委）候選人名單。滬深交易

所日前啟動了新一屆上市審核委員會和並購重組審核委員會組建工作。北交所啟動了上市委員會

和並購重組委員會換屆選聘工作。經相關單位推薦、履行相關程序，滬深北交易所分別形成上市

委、重組委委員候選人名單。



程序化交易監管新規出爐 高頻交易標準明確

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滬深北交易所近日發布《程序化交易管理實施細則》，自７月７日起施行。《實施細則》對程序

化交易報告管理、交易行為管理、信息系統管理、高頻交易管理、滬股通管理、監督檢查等作出

細化規定。明確單帳戶每秒申報、撤單筆數合計最高達到３００筆以上，或者單帳戶全日申報、

撤單筆數合計最高達到２００００筆以上的為高頻交易。（ｅｗ）

