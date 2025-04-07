《神州經脈》中央匯金穩市，滬指狂瀉７％，商務部召開美企圓桌會

《神州經脈》關稅颶風席捲全球股市，今日（７日）滬深股市遭遇「黑色星期一」，滬綜指

收盤暴跌７﹒３４％，創２０２０年２月以來最大單日跌幅，收報３０９６﹒５８點，失守三千

一關。創業板指收跌１２﹒５％，創史上最大單日跌幅；深成指亦挫９﹒６６％。



Ａ股三大指數大跌之際，午後中央匯金出手穩市。匯金公告稱，堅定看好中國資本市場發展

前景，充分認可當前Ａ股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼

續增持，堅決維護資本市場平穩運行。與中央匯金增持ＥＴＦ消息一致，寬基ＥＴＦ成交額顯著

放大。截至收盤，全市場２２隻寬基ＥＴＦ成交額超過１０億（人民幣．下同），合計成交額達

１１６５億元。滬指臨收盤前，跌幅輕微收窄。滬深兩市全天交易額１﹒５９萬億元，較上個交

易日增量４５０２億元或四成。



全球貿易戰引發股市暴跌，市場進入避險模式，短期人民幣料承壓。人民幣兌一美元即期匯

率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３１４９，較上個交易日４時３０分收盤價跌１０６點子，四連跌，

創１月２０日以來兩個半月新低，全日在７﹒３００７至７﹒３１９２之間波動。今日人民幣兌

一美元中間價報７﹒１９８０，較上個交易日跌９１點子，三連跌，創２０２４年１２月３日以

來四個月新低，與市場預測偏離擴至近１２００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 在美國總統特朗普宣布對華加徵對等關稅次日、即清明節連假首日，中國國務院關稅稅則

委員會等多部門連出七招反制，包括自４月１０日１２時０１分起，對原產於美國的所有進口商

品加徵３４％關稅；即日（４日）起對中重稀土相關物項實施出口管制等。特朗普迅速譴責中國

的報復性關稅措施，指「中國下錯了棋」，認為報復關稅是中國絕對承受不起的一個錯誤，又誓

言其經濟政策「永遠不會改變」。



２﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，中國高層官員們在清明假期密集開會，統籌應對美國特朗

普政府的關稅措施並討論前置相關政策。官員們商議了消費、生育、出口轉內銷等相關補貼，還

討論了股市平準基金的細節；討論並涉及將部分已經儲備好的政策在更早的時間公布。另外，中

國官媒昨發表評論員文章指，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘

地，隨時可以出台，強調中國一定能夠化危為機、行穩致遠。



３﹒ 人民銀行公布，中國３月末外匯儲備３２４０６﹒６５億美元，較上月增加１３４﹒４１

億美元，增幅為０﹒４２％。中國３月末黃金儲備７３７０萬盎司，較上月增加９萬盎司，為連

續第五個月增持黃金。國家外匯管理局表示，２０２５年３月，受主要經濟體宏觀經濟數據、財

政貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價

格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。



４﹒ 美國對等關稅來襲，摩根士丹利發表研究報告指，連同２月至３月加徵的２０％關稅，以

及原有關稅，美國對中國的加權關稅稅率最高達６５％，為全球最高之一。大摩列出３０家對等

關稅重災中資股，指全部股份的美國相關收入佔比都達３０％以上，當中以泉峰控股的７７％最

高，另外多家香港大型股或恒指藍籌股都在名單之內，例如萬洲國際、比亞迪電子、聯想集團、

中遠海運，而藥明系三家股份－藥明康德、藥明生物、藥明合聯齊被點名。



５﹒ 中國在４月４日強力回應美國最新的對等關稅後，４月６日，中國商務部副部長兼國際貿

易談判副代表凌激主持召開美資企業圓桌會。特斯拉、ＧＥ醫療、美敦力等２０餘家美資企業代

表參會。凌激強調，中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美

國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。關稅問題的根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因

果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。



６﹒ 瑞銀估算在本次「對等關稅」加徵生效後，美國對自中國進口商品的加權平均從價關稅稅

率可達６３％左右，這或會拖累中國２０２５年出口增速５個百分點，拖累中國ＧＤＰ增速

１﹒５個百分點左右。群益金鼎證券上海代表處認為，美國對華最新加徵的稅率超出預期，因此

將中國２０２５年出口金額同比增速預測（按美元計）調整為：悲觀假設下為－１５％，中性假

設下為－１０％，樂觀假設下為－７％；２０２４年中國出口金額增速為５﹒９％。



７﹒ 交通運輸部的最新數據顯示，清明假期三天，預計全社會跨區域人員流動量約７﹒９億人

次，創清明假期出行量新高；日均２﹒６４億人次，比去年同期增長７﹒１％。經文化和旅遊部

數據中心測算，２０２５年清明節假期３天，全國國內出遊１﹒２６億人次，同比增長６﹒３％

；國內出遊總花費５７５﹒４９億元人民幣，同比增長６﹒７％。據國家移民管理局通報，今年

清明節假期全國邊檢機關共保障６２１﹒２萬人次中外人員出入境，日均２０７﹒１萬人次，較

去年同期增長１９﹒７％。



８﹒ 美國總統特朗普４日宣布將ＴｉｋＴｏｋ不賣就禁的期限再延遲７５日。字節跳動翌日強

調，與美國政府未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。中國外交部發言人林劍今日

在例行記者會上回應稱，關於涉及到ＴｉｋＴｏｋ的問題，中方此前已多次闡明了原則立場。中

方將依據中國的法律法規處理相關問題，美方應為中國企業在美經營提供開放、公平、公正和非

歧視的營商環境。（ｓｌ）

