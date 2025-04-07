《鍾之日記》港股自由落體，亞太區跌最傷

《鍾之日記》４月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國「對等關稅」沉重打擊資本市場，美股自損不在話下，亞太股市今日清明假期後復市，

跌出了恐慌，香港股市最傷，恒生指數大跌３０２１點，失守兩萬點，跌幅達１３﹒２％，創單

日最大跌幅紀錄。台灣加權指數暴跌２０６５點或９﹒７％，點數與跌幅均是歷來最大，台積電

近十六年半首見跌停鎖死；日股全日收報３１１３６，下跌２６４４點或７﹒８３％；滬指失

３１００點，單日跌７﹒３％創五年來最多，南韓綜合指數收跌約５％，一度觸發熔斷機制。



美國對等關稅落地後，中國強硬反制，多部門同步宣布一攬子舉措；針對中國對美國商品加

徵３４％關稅，香港會否跟隨國家反制，香港財政司司長陳茂波５日出席活動時回應指香港的「

自由港」政策會保持不變，他在其網誌亦重申，香港會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策

，保障貨物、資金和信息等的自由便捷流動。市場解讀，陳茂波對香港自由港地位的重申，意味

著港府將不會跟隨內地實行對美國加徵３４％關稅的政策。在「一國兩制」的原則下，香港是單

獨關稅地區，一直以來，香港對所有進口貨品包括來自美國的產品都不設關稅。



香港重申「自由港」地位，今日恒指就如「自由落體」，今早大幅低開２１１９點或

９﹒３％，報２０７３０，半日大跌２４４５點。午後中段即使匯金出手穩Ａ股，惟美股指數期

貨跌勢再轉急，拖累港股尾段跌幅擴大至超過３０００點，恒指曾急瀉３１４３點，見

１９７０６點全日低。恒生指數最終收報１９８２８，暴跌３０２１點，跌幅達１３﹒２％。大

市全日成交高達６２０８﹒９８億元。恒指今年３月曾高見２４８７４點，至今已較高位回落逾

兩成。



＊滬指失３１００點，單日跌７﹒３％五年來最多＊



關稅颶風席捲全球股市，今日滬深股市遭遇「黑色星期一」，滬綜指收盤暴跌７﹒３４％，

創２０２０年２月以來最大單日跌幅，收報３０９６﹒５８點，失守三千一關。創業板指收跌

１２﹒５％，創史上最大單日跌幅；深成指亦挫９﹒６６％。



Ａ股三大指數大跌之際，中央匯金出手穩市。匯金午後公告稱，堅定看好中國資本市場發展

前景，充分認可當前Ａ股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼

續增持，堅決維護資本市場平穩運行。與中央匯金增持ＥＴＦ消息一致，寬基ＥＴＦ成交額顯著

放大。截至收盤，全市場２２隻寬基ＥＴＦ成交額超過１０億（人民幣．下同），合計成交額達

１１６５億元。滬指臨收盤前，跌幅輕微收窄。滬深兩市全天交易額１﹒５９萬億元，較上個交

易日大增四成。



市場分析人士認為，中國對美國的強硬反擊超出預期，股市已難以避險，中國的內需對沖政

策的必要性和可能性進一步提升，財政發力和貨幣寬鬆預期亦升溫。高盛預計第二季度會進行一

次幅度５０基點的降準，和一次幅度２０基點的降息。



南華期貨權益與固收研究分析師王映稱，在中國對美關稅正式落地之前，仍存在轉機可能，

預計４月１０日之前，市場將繼續維持較為濃厚的觀望情緒。若關稅政策在協商後有緩和之勢，

按照當前局面，後續或仍會相互拉扯，而且政策的實施會相對受牽制，短期市場仍或下行。



＊大摩點名關稅重災股，藥明系上榜＊



美國總統特朗普宣布對等關稅政策後，包括中國在內的多個國家相繼出台反制措施。摩根士

丹利日前發表報告，提醒包括中國在內被加徵關稅的國家，恐怕難以透過寬鬆政策完全抵消關稅

影響。該行預期，對等關稅將導致中資股市場變得更為波動，同時又列出３０家對等關稅重災股

，當中包括不少在港上市的股份如藥明系。



大摩報告指，連同２月至３月加徵的２０％關稅，以及原有關稅，美國對中國的加權關稅稅

率最高達６５％，為全球最高之一。目前追蹤分析的３０家中資股，全數股份的美國相關收入佔

比都達３０％以上，多個藍籌股被點名，例如萬洲國際（００２８８）、比亞迪電子

（００２８５）、聯想集團（００９９２）以及藥明系三家股份－－藥明康德（０２３５９）、

藥明生物（０２２６９）、藥明合聯（０２２６８）。這些股份美國的收入佔比介乎３１％至

５８％。



藥明生物今日重挫２６﹒４％，成為表現最差藍籌，藥明康德也跌２０﹒５％，藥明合聯收

低２７﹒６％；另外，聯想集團跌２３％，為表現第二差藍籌股，比亞迪電子挫２２﹒４％緊隨

其後。



大摩補充，在中美角力升級的情景中，Ａ股市場將較離岸中資股市場更為穩定，因Ａ股投資

者散戶比例較高和難以接觸離岸市場，Ａ股以往都對中美角力消息較不敏感，因此建議中資股投

資者可以轉投更多倉位至Ａ股市場，國際投資者組合也可以增加Ａ股配置以達到多元化效果。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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