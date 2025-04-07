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AH股新聞

07/04/2025 11:35

《Ａ股焦點》華潤微跌８％，總裁辭職，核心技術人員降至１２人

　　《經濟通通訊社７日專訊》４月３日晚間，華潤微（滬：６８８３９６）公告稱，公司董事
、總裁暨核心技術人員李虹因個人原因辭去所任職務，不再擔任公司的任何職務。
　
　　據了解，近年來，華潤微的核心技術人員頻頻辭職，總數由２０人下降至１２人。２０２５
年３月，華潤微董事長發生變更，原董事長陳小軍辭職。公司的歸母淨利潤也由上市後高峰期的
２６﹒１７億元（人民幣．下同），下滑至７﹒７６億元。
　
　　華潤微今早低開低走，現跌８﹒２６％，報４１﹒５３元。
　
　　據介紹，李虹自２００９年加入華潤微，其在半導體技術研發和經營管理方面經驗豐富，為
華潤微多項技術發展和產業化的推動者。對李虹辭職一事，華潤微表示，李虹不參與在研項目，
離職不會對公司整體研發實力與核心技術產生重大不利影響。
　
　　自２０２０年上市以來，華潤微已有多位核心技術人員離職。２０２０年、２０２１年、
２０２２年，公司離職的核心技術人員分別達到３位、３位、２位。隨著４月３日李虹離職，華
潤微上市時的核心技術人員已有接近一半離職。
　
　　業績快報顯示，華潤微２０２４年實現營業總收入１０１﹒１９億元，同比增長２﹒２％；
歸母淨利潤７﹒７６億元，同比下降４７﹒５５％。（ｊｑ）

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