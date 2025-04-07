《Ａ股焦點》華潤微跌８％，總裁辭職，核心技術人員降至１２人

《經濟通通訊社７日專訊》４月３日晚間，華潤微（滬：６８８３９６）公告稱，公司董事

、總裁暨核心技術人員李虹因個人原因辭去所任職務，不再擔任公司的任何職務。



據了解，近年來，華潤微的核心技術人員頻頻辭職，總數由２０人下降至１２人。２０２５

年３月，華潤微董事長發生變更，原董事長陳小軍辭職。公司的歸母淨利潤也由上市後高峰期的

２６﹒１７億元（人民幣．下同），下滑至７﹒７６億元。



華潤微今早低開低走，現跌８﹒２６％，報４１﹒５３元。



據介紹，李虹自２００９年加入華潤微，其在半導體技術研發和經營管理方面經驗豐富，為

華潤微多項技術發展和產業化的推動者。對李虹辭職一事，華潤微表示，李虹不參與在研項目，

離職不會對公司整體研發實力與核心技術產生重大不利影響。



自２０２０年上市以來，華潤微已有多位核心技術人員離職。２０２０年、２０２１年、

２０２２年，公司離職的核心技術人員分別達到３位、３位、２位。隨著４月３日李虹離職，華

潤微上市時的核心技術人員已有接近一半離職。



業績快報顯示，華潤微２０２４年實現營業總收入１０１﹒１９億元，同比增長２﹒２％；

歸母淨利潤７﹒７６億元，同比下降４７﹒５５％。（ｊｑ）

