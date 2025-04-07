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AH股新聞

07/04/2025 14:32

《Ａ股焦點》隆基綠能等跌停，光伏人士稱美關稅對光伏業影響不大

　　《經濟通通訊社７日專訊》受美國政府加徵關稅等因素影響，今日開盤後Ａ股大幅下挫，多
家光伏上市公司股價也大幅走跌。隆基綠能（滬：６０１０１２）、金剛光伏
（深：３０００９３）等跌停，晶科能源（滬：６８８２２３）近跌停。
　
　　針對美方加徵關稅對光伏行業影響，據《證券時報》引述多位企業人士、行業協會人士及行
業專家報道，業內觀點及判斷大致分為兩類，一是此次加徵關稅對光伏行業影響不大。一方面，
今日行業板塊下跌與市場的系統性恐慌有關，有一定情緒因素；另一方面，中國光伏產品輸美渠
道此前已經被圍追堵截，中國產光伏和東南亞產光伏產品本來就面臨美國的高關稅壁壘，此番新
實施關稅不會造成直接影響。再者，美國光伏市場年新增容量約５０ＧＷ，目前也看不到新的關
稅對全球新增光伏需求會產生影響。
　
　　二是認為此次加徵關稅對光伏行業的影響還要觀察，有不確定性。一名企業人士表示，新的
關稅的確會對光伏供美供應鏈成本產生一些影響，另一名企業人士則判斷，當下正經歷全球貿易
秩序重構，沖擊不會小，就光伏而言，除了面臨超高關稅，美國的新能源補貼政策也面臨調整，
如果關稅和去補貼政策一起落地，對光伏行業的挑戰會很大。
　
　　第三位企業人士表示，特朗普政府上台後，業內對於美國新能源政策的退坡已有預期。此外
，影響的另一個層面在於東南亞市場，一位分析師指出，在美國對東南亞四國出口組件加徵關稅
後，有一部分產能轉移到了其他東南亞國家和印度，而東南亞出口的光伏組件佔美國進口量的
７０％－８０％，而且本次美國對東南亞新加徵的關稅稅率較高，仍會對行業產生影響。
（ｊｑ）

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