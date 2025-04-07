《Ａ股焦點》永輝超市收升１％，稱為出口受阻企業開通綠色通道

《經濟通通訊社７日專訊》永輝超市（滬：６０１９３３）今日發布《致中國優質供應鏈的

一封信》。永輝在公開信中提出，其不僅是消費者獲取品質商品的渠道，更是中國製造的夥伴。

若因出口受阻而庫存積壓，永輝將開通「綠色通道」完成１５天極速上架。針對苦惱於國內市場

認知度的外貿商品，永輝將提供推廣扶持；對於渴望產品升級的供應鏈企業，永輝將作為「市場

助手」共同開發新產品。



截至今日收盤，永輝超市升１﹒５７％，報５﹒１８元人民幣。（ｊｑ）

