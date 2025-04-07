【大國博弈】特朗普押後ＴｉｋＴｏｋ出售期，字節：仍存關鍵分歧

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普上周五（４日）宣布，決定將ＴｉｋＴｏｋ不賣

就禁的期限再延遲７５日。字節跳動翌日強調，與美國政府未達成任何協議，雙方在很多關鍵問

題上仍存分歧。外電引述消息人士稱，蘋果目前得到美國司法部長邦迪（Ｐａｍ Ｂｏｎｄｉ）

的保證，因此沒有在應用程式商店（Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ）把ＴｉｋＴｏｋ下架。



ＴｉｋＴｏｋ不賣就禁的期限原定過去周六（５日）屆滿。特朗普表示將會簽署行政命令，

讓ＴｉｋＴｏｋ運作多７５日，即至６月中旬。特朗普指，政府一直致力達成拯救ＴｉｋＴｏｋ

的協議，並已取得巨大進展，但仍需做更多工作才能夠確保獲得批准。特朗普指，知道中國因為

他的對等關稅政策感到不開心，美方希望友好地與中國繼續合作，期待與ＴｉｋＴｏｋ及中國合

作完成交易，他不希望ＴｉｋＴｏｋ在美國關閉。



惟ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動５日凌晨在微信公眾號發表聲明，表示該公司不僅未跟美國

政府達成任何協議，雙方還在很多關鍵問題上存有分歧。



知情人士透露，特朗普宣布對中國貨物徵收３４％對等關稅後，中國表示不會批准分拆字節

跳動旗下ＴｉｋＴｏｋ在美資產的交易，有關交易被擱置。有關交易結構上周三（２日）基本敲

定，核心內容是將ＴｉｋＴｏｋ的美國業務分拆，成立一間總部設於美國的新公司，由佔多數股

權的美國投資者持有和營運，字節跳動保留不足２０％的少數股權。這宗交易原已獲現有投資者

、新投資者、字節跳動和美國政府同意。（ｒｙ）

